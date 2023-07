Thứ trưởng Bộ Y tế cắt băng khai trương văn phòng mới của MSD tại Hà Nội

Về MSD

Tại MSD, được biết đến dưới tên gọi Merck & Co., Inc., Rahway, NJ ở Hoa Kỳ và Canada, chúng tôi đồng lòng với mục đích: Ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để cứu sống và cải thiện cuộc sống trên khắp thế giới. Trong hơn 130 năm, chúng tôi đã mang lại hy vọng cho nhân loại thông qua việc phát triển các loại thuốc và vắc xin quan trọng. Chúng tôi mong muốn trở thành công ty dược phẩm sinh học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu trên thế giới - và ngày nay, chúng tôi đang đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu để cung cấp các giải pháp sức khỏe giúp thúc đẩy việc phòng ngừa và điều trị bệnh ở người và động vật. Chúng tôi sở hữu và tạo môi trường phát triển một lực lượng lao động toàn cầu đa dạng và toàn diện, có trách nhiệm tạo ra một tương lai an toàn, bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người và cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.msd.com và kết nối với chúng tôi trên Twitter, Facebook, Instagram, YouTube và LinkedIn.