Thời sự

Thứ trưởng Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam

Quý Hiên
13/01/2026 17:59 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH-CN, giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.  

Thứ trưởng Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Thế Duy, tân Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam

ẢNH: THANH LÂM

Ông Bùi Thế Duy (48 tuổi, quê Hà Tĩnh), là người đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian học phổ thông, 2 lần đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI 1995, IOI 1996). 

Ông Bùi Thế Duy có bằng cử nhân tin học do ĐH Wollongong (Úc) cấp, bằng tiến sĩ tin học do ĐH Twente (Hà Lan) cấp. Sau khi về nước, ông làm việc ở Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2009, ông được Hội đồng Giáo sư nhà nước phong học hàm phó giáo sư khi mới 31 tuổi.

Cuối năm 2011, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp nhận PGS Bùi Thế Duy và bổ nhiệm ông làm Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ông cũng giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng huấn luyện T.Ư. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tháng 9.2014, ông Bùi Thế Duy chuyển sang Bộ KH-CN, giữ chức Chánh văn phòng. Tháng 4.2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH-CN. 

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi ông Bùi Thế Duy chuyển đến Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, viện này có 6 lãnh đạo, gồm chủ tịch và 5 phó chủ tịch.

