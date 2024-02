Thứ tự đúng khi bôi các sản phẩm skincare buổi sáng giúp trẻ lâu

Làm sạch da

Theo các chuyên gia việc rửa mặt vào buổi sáng có khả năng giảm số lượng vi khuẩn trên da. Nói đúng hơn, bước làm sạch da buổi sáng sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và các vi khuẩn tích tụ trên da sau một đêm. Điều này sẽ làm cho làn da trở nên thông thoáng, dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ những sản phẩm skincare tiếp theo. Ưu tiên chọn những dòng sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ. Độ pH lý tưởng từ 5.5 đến 6.5 giúp da duy trì lớp màng bảo vệ tự nhiên, tránh tình trạng khô căng.

Gợi ý: Sữa rửa mặt loại bỏ bụi mịn, sạch sâu, ngừa mụn, sáng da Rejuvaskin Anti-Pollution

Đây là dòng sữa rửa mặt có khả năng loại bỏ bụi mịn, làm sạch sâu, ngừa mụn và sáng da. Sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Nhờ công nghệ Micellar tiên tiến, sản phẩm giúp cuốn trôi hoàn toàn bụi mịn PM2.5, bã nhờn, cặn trang điểm và tạp chất trên da mà không cần dùng đến nước tẩy trang.

Thành phần chính: Exopolysaccharide (Exo-P ™), chiết xuất dầu sả chanh, lô hội, Niacinamide (Vitamin B3),...

Ưu điểm nổi bật:

Sữa rửa mặt tạo bọt mịn, giúp massage da nhẹ nhàng và dễ dàng rửa sạch.

Thành phần dịu nhẹ, không chứa hương liệu, cồn và paraben, phù hợp cho mọi loại da.

Sữa rửa mặt len lỏi vào sâu lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, giúp da thông thoáng và ngăn ngừa mụn.

Sữa rửa mặt không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, không gây khô da.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 15% tại đây.

Toner

Toner có công dụng cân bằng độ pH, cấp ẩm tức thì và hỗ trợ se khít lỗ chân lông, đồng thời giúp da thẩm thấu tốt dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo. Thông thường toner sẽ dùng sau bước làm sạch da. Nếu làn da xỉn màu nên ưu tiên chọn toner làm sáng da với thành phần chứa niacinamide, vitamin C, chiết xuất cam thảo,… Với làn da dầu, toner chứa nước cây phỉ, salicylic acid, tinh chất tràm trà sẽ giúp kiểm soát bã nhờn, ngừa mụn hiệu quả.

Serum chứa chất chống ô xy hóa

Sau tuổi 25, chuyên gia khuyên chị em nên dùng serum chứa chất chống ô xy hóa, cụ thể là vitamin C khi chăm sóc da buổi sáng. Thành phần này có công dụng vô hiệu hóa gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, da chảy xệ, tàn nhang, đốm nâu,... Bên cạnh đó, nó còn giúp tăng sinh collagen và dưỡng sáng da. Thứ tự bôi serum là sau bước làm sạch và toner. Từ đó, làn da sẽ hấp thụ tốt hơn những tinh chất cô đặc từ serum, các vấn đề về da cũng được giải quyết hiệu quả.

Gợi ý: Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate là serum dưỡng trắng da với công thức tiên tiến, chứa Vitamin C Tetrahexyldecyl Ascorbate (THD Ascorbate) - một dạng Vitamin C thế hệ mới, ổn định và hiệu quả hơn so với các dạng Vitamin C truyền thống.

Thành phần chính: Vitamin C 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicone...

Ưu điểm nổi bật:

Dạng Vitamin C thế hệ mới, ổn định, ít gây kích ứng, giúp làm sáng da, mờ thâm nám và chống ô xy hóa hiệu quả.

An toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da.

Hiệu quả cao trong việc dưỡng trắng da, mờ thâm nám.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000 VND/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% kèm quà 270k tại đây.

Kem dưỡng ẩm

Sau 2 bước toner và serum thì cần "khóa" chặt tinh chất, độ ẩm bằng việc thoa kem dưỡng ẩm. Đặc biệt, kem dưỡng còn cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, từ đó hạn chế tình trạng da khô, bong tróc, đồng thời củng cố bảo vệ da thêm khỏe mạnh hơn. Ưu tiên chọn loại kem dưỡng không chứa dầu khoáng, chất kem mỏng không gây bít tắc lỗ chân lông để hạn chế da bức bí, lên mụn.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là bước cuối cũng là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da buổi sáng. Sản phẩm này giúp bảo vệ da toàn diện trước tác hại của tia UV - nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Chăm thoa kem chống nắng hàng ngày, bất kể thời tiết giúp làn da sáng khỏe hơn. Lưu ý cần chọn kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu 30, ngăn ngừa tia UVA và UVB để bảo vệ da hiệu quả.

Gợi ý: Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial dưỡng ẩm, phục hồi da SPF 32

Kem chống nắng vật lý Rejuvaskin Mineral Facial là một lựa chọn tốt cho da nhạy cảm, da dầu, da hỗn hợp. Kem chống nắng có khả năng chống nắng tốt, dưỡng ẩm và phục hồi da hiệu quả.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Caprylic triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate…

Ưu điểm nổi bật:

Chất kem mỏng nhẹ, dễ tán đều và không gây vệt trắng.

Phù hợp với da dầu, da hỗn hợp.

Khả năng chống nắng tốt với chỉ số SPF 32, bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB hiệu quả.

Dưỡng ẩm tốt nhờ thành phần Niacinamide và Hyaluronic Acid.

Thoa lên da dễ dàng, tạo lớp finish mịn mượt.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 VND/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 50% tại đây.

Thứ tự bôi các sản phẩm skincare buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả tối ưu cho làn da, giúp da trẻ lâu và khỏe mạnh. Nắm rõ thứ tự các bước và lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, rạng rỡ.