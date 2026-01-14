Thứ tư ngày 14.1, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn lên hơn 22 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 14.1, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01458 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 22 – 23 – 28 – 39 – 45. Tuy nhiên, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc trong tối nay.

Cho nên, số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 tăng lên đến 22.198.168.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 25 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 1.213 người trúng… và các giải khác.

Trước đó, tối 31.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01452 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 25 – 35 – 36 – 37 – 45 và loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc tối 31.12.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối nay 14.1

Số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số ngày cuối năm 2025 của loại hình xổ số Mega 6/45 tăng lên đến 17.185.095.500 đồng. Ngay sau khi xác định có người trúng, số tiền giải độc đắc lập tức trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng. Đồng thời, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Cũng theo quy định, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott.