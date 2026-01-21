Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thứ tư ngày 21 tháng 1, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn 29,1 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/01/2026 19:29 GMT+7

Tối 21.1, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn hiện tại hơn 29,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 21.1, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01460 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay đêm nay là: 01 – 18 – 23 – 24 – 29 – 37. Đồng thời, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc đêm nay.

Cho nên, số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 29.100.546.500 đồng. Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 26 người trúng; có 1.363 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, ngày 8.1, Vietlott đã tổ chức lễ trao thưởng giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 cho khách hàng L.V.T. Đây là người may mắn trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng 1449 với tổng giá trị giải thưởng là hơn 21,6 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải Jackpot của ông L.V.T được phát hành tại điểm bán hàng số 53 đường Nguyễn Súy, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Thứ tư ngày 21 tháng 1, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn 29,1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 21.1

Khi nhận giải, ông L.V.T chia sẻ hiện đang làm việc trong lĩnh vực văn phòng. Theo ông, việc mua vé số Vietlott được ông duy trì như một hình thức giải trí sau giờ làm việc. Thay vì lựa chọn các dãy số ngẫu nhiên do hệ thống máy tính tự động tạo ra, ông thường xuyên tự tay chọn các con số quen thuộc. Những con số này gắn liền với các kỷ niệm cá nhân và những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống, đồng thời được ông sử dụng liên tục qua nhiều kỳ quay số.

Sau khi hoàn tất các thủ tục lĩnh thưởng theo quy định, ông L.V.T đã trích 150 triệu đồng để đồng hành cùng Vietlott trong các hoạt động an sinh xã hội. Khoản đóng góp được thực hiện với mong muốn chia sẻ may mắn mà bản thân nhận được, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

