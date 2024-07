Thủ tướng Anh Sunak chính thức nhận thua, lộ diện người thay thế

"Người dân Anh đã đưa ra quyết định nghiêm túc. Có nhiều điều cần phải học hỏi... và tôi chịu trách nhiệm về việc thua cuộc", ông Sunak nói với người ủng hộ. Ông vẫn giành chiến thắng ở bầu cử khu vực và sẽ tiếp tục là nghị sĩ Quốc hội Anh.

Theo cập nhật của Đài Sky News, tính đến sáng 5.7 (giờ Anh), Công đảng đối lập đã thắng 409 ghế tại quốc hội, trong khi đảng Bảo thủ nhận được 120 ghế. Một đảng cần giành được 326 ghế để chiếm đa số tại Quốc hội Anh. Ông Rishi Sunak đã nhận thua và chúc mừng lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer ngay trước khi kết quả bầu cử chính thức ngã ngũ.

Thủ tướng Sunak ngày 5.7 sẽ diện kiến Vua Charles III và chính thức nộp đơn từ chức. Ít lâu sau đó, ông Starmer sẽ được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Anh và được yêu cầu thành lập chính phủ mới.

Ông Rishi Sunak chờ kết quả bầu cử trong sáng 5.7 AFP

Công đảng đã chiến thắng kỳ bầu cử với chênh lệch áp đảo, khi giành thêm ít nhất 209 ghế quốc hội so với khóa trước. Ngược lại, đây được xem như thất bại tồi tệ nhất lịch sử của đảng Bảo thủ khi mất 248 ghế, theo BBC.

Phát biểu trước đám đông, ông Starmer nói rằng "sự thay đổi bắt đầu từ lúc này", và nước Anh một lần nữa trải qua "tia sáng của hy vọng". Kết quả bầu cử năm nay cũng đánh dấu kết thúc thời gian 14 năm đảng Bảo thủ nắm quyền.

Ông Keir Starmer, 62 tuổi, lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động và theo cánh tả ở ngoại ô thành phố London. Theo The New York Times, ông không thân thiết với cha mình, trong khi người mẹ liên tục nằm viện do mắc bệnh suy nhược.

Ông Starmer trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Ban đầu ông theo học tại Đại học Leeds, sau đó đi theo ngành luật tại Đại học Oxford. Ông được bổ nhiệm làm công tố viên trưởng của Anh và Xứ Wales từ năm 2008 đến năm 2013.

Ông được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho luật pháp và tư pháp hình sự. Ông Starmer lần đầu đắc cử vào Nghị viện Anh hồi năm 2015 và trở thành lãnh đạo Công đảng năm 2020. Nhiệm kỳ lãnh đạo đảng đối lập của ông đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, tình hình tại Ukraine, những bất ổn kinh tế trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer ngày 5.7 ăn mừng trước kết quả bầu cử REUTERS

Theo The Guardian, vẫn còn bộ phận cử tri bi quan rằng Công đảng lãnh đạo sẽ không mang đến thay đổi so với nhiệm kỳ của đảng Bảo thủ. Do đó, ông Starmer được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp quản đất nước, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế.

Trong một diễn biến khác về kết quả bầu cử, cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã thất bại trong cuộc tranh cử vào quốc hội tại khu vực bầu cử South West Norfolk, đánh dấu lần đầu tiên trong 90 năm, một cựu thủ tướng Anh mất ghế tại kỳ tổng tuyển cử, theo Financial Times.