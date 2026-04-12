Thủ tướng bấm nút khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinGroup, cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên được triển khai, đi qua 4 tỉnh thành trọng điểm là Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bấm nút khởi công dự án ẢNH: THANH TÙNG

Dự án có tổng chiều dài hơn 120 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ, sử dụng đoàn tàu và hệ thống công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới của Siemens Mobility (Đức).

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ rút ngắn từ 5 - 7 lần thời gian di chuyển Hà Nội - Quảng Ninh, từ 2 - 2,5 giờ hiện nay chỉ còn khoảng 23 phút.

Theo ông Quang, với tốc độ di chuyển vượt trội, dự án sẽ mở ra trục kết nối hiệu quả giữa thủ đô với các trung tâm công nghiệp, logistics và du lịch tại khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và dịch chuyển lao động chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương phát triển theo hướng liên kết vùng chặt chẽ hơn.

Về dài hạn, dự án cũng mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam với đầy đủ các cấu phần từ sản xuất, công nghệ đến vận hành và đào tạo nhân lực. Đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa mạnh và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công ẢNH: HỒNG MINH

Từ góc độ đối tác công nghệ, ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility, cam kết cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới.

Nền tảng của dòng tàu Velaro đã tạo ra hơn 500 đoàn tàu bàn giao cho 10 quốc gia. VinGroup và Siemens sẽ hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, liên vùng, đặc biệt đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.

"Tuyến đường hình thành trục kết nối tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và lan tỏa phát triển. Quan trọng hơn, dự án góp phần tái định hình không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ. Hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế", ông Khắng nói.

Phối cảnh ga Cổ Loa và ga Hạ Long trên tuyến ẢNH: VINGROUP

Với Quảng Ninh, dự án là động lực chiến lược để mở rộng không gian phát triển mới và nâng cao vị thế trong liên kết vùng. Việc kết nối trực tiếp với thủ đô Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao sẽ đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng phía đông của vùng. Đồng thời, tạo điều kiện tái cấu trúc không gian kinh tế, đô thị, lao động và du lịch; phát triển mạnh du lịch, dịch vụ chất lượng cao; hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực nhà ga.

Sau lễ khởi công, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; phối hợp chặt chẽ triển khai các thủ tục, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra; kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỉ đồng, tương đương hơn 5,6 tỉ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350 km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/giờ. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028.



