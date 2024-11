Thủ tướng biểu dương kỹ sư an ninh mạng Viettel vô địch Pwn2Own

Ngày 1.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương các kỹ sư an ninh mạng của Viettel vì thành tích giành ngôi vô địch 2 năm liên tiếp tại Pwn2Own.

Đội ngũ an ninh mạng Viettel lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch tại Pwn2Own ẢNH: T.THỌ

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự tiến bộ của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia về an ninh mạng của Tập đoàn Viettel.

Thủ tướng viết: "Tôi rất vui mừng và tự hào khi biết tin các kỹ sư của Tập đoàn Viettel mới đây đã giành ngôi vô địch 2 năm liên tiếp tại cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới Pwn2Own Ireland 2024, đạt số điểm vượt xa so với đội thứ 2".

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc giành ngôi vô địch lần này càng thể hiện rõ những tiến bộ vượt bậc về trình độ, kỹ thuật và chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tế phong phú của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia tập đoàn trong một lĩnh vực mới đầy khó khăn, thách thức và cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của cộng đồng an ninh mạng nước nhà.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, cộng đồng an ninh mạng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới; đặc biệt, đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư của Tập đoàn Viettel sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, phát triển chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ những công nghệ chiến lược mới, hiện đại, chủ động tham gia bảo vệ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia".

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Mỹ, Đức, Trung Quốc…, đội ngũ an ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) đã giành ngôi vô địch tại cuộc thi Pwn2Own 2024 được tổ chức tại Ireland ngày 25.10. Sự kiện thường niên do Zero Day Initiative tổ chức và năm nay sự kiện đạt quy mô tổng giải thưởng trên 1 triệu USD, lớn nhất từ trước đến nay.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đội ngũ an ninh mạng Viettel vô địch Pwn2Own. Các nhóm hacker mũ trắng và nhóm nghiên cứu bảo mật từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh để tìm ra và khai thác các lỗ hổng zero-day (lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến) trên các thiết bị phổ biến như điện thoại thông minh, camera an ninh, thiết bị văn phòng và các phần mềm được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Đội ngũ an ninh mạng Viettel đã phát hiện và khai thác 9 lỗ hổng zero-day trên các sản phẩm của HP, Canon, Synology, QNAP Systems… và đạt tổng 33 điểm, gần gấp 2 lần đội đứng thứ 2 là Team Cluck từ Mỹ với 17,25 điểm. Tiếp theo trong bảng xếp hạng là Midnight Blue từ châu Âu, Neodyme từ Đức và DEVCORE từ Đài Loan (Trung Quốc), đều là các nhóm đã từng tham gia và đạt kết quả cao tại Pwn2Own và các cuộc thi bảo mật khác.

Phần thưởng cho mỗi lỗ hổng tìm được từ 20.000 - 50.000 USD và tổng giải thưởng tại Pwn2Own vào khoảng 1 triệu USD, trong đó đội ngũ an ninh mạng Viettel nhận được hơn 200.000 USD. Các lỗ hổng được VCS phát hiện cũng giúp các nhà sản xuất cải thiện tính bảo mật của thiết bị, tránh lọt lộ hình ảnh, dữ liệu của các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng.

