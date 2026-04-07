Chính trị

Thủ tướng các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng

Mai Hà
07/04/2026 22:54 GMT+7

Thủ tướng các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng. 

Thủ tướng Lào khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả cuộc gặp hai Bộ Chính trị cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và tiếp tục khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác quan trọng với nhiều lợi ích chiến lược chung. Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

