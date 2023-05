Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng về trang phục độc lạ của HLV Keisuke Honda

Trong trận ra quân của đội U.22 Campuchia thắng đội tuyển U.22 Timor Leste 4-0 ngày 29.4 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh, HLV Keisuke Honda xuất hiện chỉ đạo với trang phục độc lạ như đang đi nghỉ hè. Rất nhiều CĐV Campuchia tỏ ra rất thích thú với sự phá cách của danh thủ, HLV người Nhật Bản, nhưng có một nhân vật tên May Sokun đã chỉ trích.

May Sokun (ảnh nhỏ) chỉ trích HLV Keisuke Honda (phải), khiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) phải lên tiếng DAP News

Tờ DAP News cho biết, May Sokun là người thường xuyên có những chỉ trích về tất cả mọi thứ, có thể nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân của mình. Tuy nhiên, việc nhân vật này có những lời nói khó nghe và nặng lời với HLV Keisuke Honda đã khiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen tức giận.

Trong ngày 1.5, Thủ tướng Hun Sen đã đến dự lễ động viên các VĐV Campuchia trước ngày tranh tài các môn thi tại SEA Games 32. Ông đã yêu cầu: "May Sokun phải xin lỗi HLV Keisuke Honda. Keisuke Honda và những người khác đang giúp đỡ cho bóng đá Campuchia được phát triển như hiện nay rất nhiều. Việc xuất hiện trên sân như thế nào là tùy quan điểm mỗi người, nhưng trên hết là không gây phản cảm. May Sokun đã dùng những từ ngữ nặng lời chỉ trích HLV Keisuke Honda là rất nghiêm trọng cũng như đã xem thường các cầu thủ Campuchia. Anh ta nếu còn coi mình là người Campuchia và muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước, phải nói lời xin lỗi với HLV Keisuke Honda. Nếu không, anh ta phải ra đi".

Ngày 1.5, trang Dap News chia sẻ thông điệp của Thủ tướng Hun Sen rằng Đài truyền hình quốc gia Campuchia cần phát sóng mọi trận đấu tại SEA Games 32, nếu không, giám đốc đài sẽ bị cách chức. Sở dĩ Thủ tướng Campuchia thể hiện sự không hài lòng vì vào ngày 30.4, khi bật tivi để xem bóng đá, ông đã không thấy truyền hình Campuchia phát sóng trận có U.22 Việt Nam, U.22 Thái Lan.

"Đài truyền hình quốc gia hãy bắt đầu phát sóng tất cả các sự kiện thể thao ở SEA Games 32. Đất nước chúng ta coi đây là một sự kiện lễ hội cho người dân Campuchia, là niềm tự hào của người dân. Tại sao chỉ chọn phát sóng những sự kiện chỉ có VĐV chúng ta tham dự?", trang tin Dap News dẫn lời ông Hun Sen.

Thông điệp của Thủ tướng Campuchia là các đài truyền hình phải trực tiếp mọi nội dung thi đấu ở SEA Games để tất cả biết đến giải đấu mà Campuchia đang là chủ nhà.

HLV Keisuke Honda chỉ đạo trong trận U.22 Campuchia thắng đội tuyển U.22 Timor Leste 4-0 ngày 29.4 NGỌC DƯƠNG

Chiều nay 2.5, đội tuyển U.22 Campuchia sau trận thắng U.22 Timor Leste, tiếp tục ra sân thi đấu trận thứ 2 ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp U.22 Philippines lúc 19 giờ. HLV Keisuke Honda nhiều khả năng vẫn xuất hiện với trang phục đang gây sốt hiện nay.

Nhà cầm quân 36 tuổi này cũng cho biết lý do anh chọn trang phục độc lạ khi chỉ đạo cầu thủ U.22 Campuchia thi đấu tại SEA Games 32, hoàn toàn là lý do về phong cách thời trang mà anh rất yêu thích. Điều này cũng không gây ra sự phản cảm hay thiếu tôn trọng, đa số phản hồi của người hâm mộ khu vực Đông Nam Á cũng cảm thấy thích thú trước sự phá cách đầy bất ngờ của HLV Keisuke Honda so với phong cách quý ông của mình trước đây.