Thủ tướng Canada 3 tháng chịu 3 lần bỏ phiếu bất tín nhiệm

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng Bảo thủ đối lập đưa ra kết thúc với 180 phiếu chống và 152 phiếu thuận, qua đó giúp chính phủ ông Trudeau một lần nữa vượt qua động thái muốn phế truất ông từ phe đối lập, AFP đưa tin.

Đảng Tự do cầm quyền nhận sự ủng hộ của đảng Dân chủ mới (NDP). Trước đây, NDP từng có mâu thuẫn với ông Trudeau và lãnh đạo NDP hồi tháng 8 chỉ trích thủ tướng Canada “yếu kém và ích kỷ”. Mặc dù có những bất đồng với đảng Tự do của ông Trudeau, NDP cũng không muốn đứng về phe bảo thủ, do đó đã ủng hộ thủ tướng Canada vượt qua các đợt bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phụ khiêng hàng chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh ở thành phố Montreal ngày 7.12 ẢNH: REUTERS

Hạ viện Canada lâm vào bế tắc trong phần lớn phiên họp những tháng qua do bất đồng giữa các đảng khi hoạch định chính sách. Chủ tịch Hạ viện Greg Fergus đã chỉ thị tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm, cũng như yêu cầu các nhà lập pháp bỏ phiếu các quyết định chi tiêu quan trọng, bao gồm các quỹ dành cho dịch vụ xã hội, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cho Ukraine.

Với các cuộc thăm dò cho thấy đảng Bảo thủ đang dẫn khoảng 20 điểm phần trăm và phe đối lập được cho là đang chờ đến kỳ tổng tuyển cử vào năm sau, diễn ra trước tháng 10.2025.

Đảng Tự do hiện có 153 ghế, so với 119 ghế của đảng Bảo thủ. Trong khi đó, NDP có 25 ghế và đảng Khối Quebec với 33 ghế đã đứng về phía Thủ tướng Trudeau trong những tháng qua.

Ông Justin Trudeau lên nắm quyền vào năm 2015 và từ đó đã giữ vị trí thủ tướng sau 2 kỳ bầu cử năm 2019 và 2021. Theo hệ thống đại nghị của Canada, đảng cầm quyền cần nhận được sự tín nhiệm tại hạ viện, đồng nghĩa được đa số nghị sĩ ủng hộ.