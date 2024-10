Thủ tướng: 'Chấp nhận rủi ro mới có đột phá'

Trong chương trình thăm chính thức Nhà nước Qatar, chiều 31.10, tại Thủ đô Doha, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Qatar Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai.

Chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Qatar, nhất là sự chuyển mình về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa Qatar trở thành một trong những nước tiên phong tại khu vực trong các lĩnh vực này, Thủ tướng cho biết, trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo Qatar trong chuyến công tác này, hai bên nhận thấy tiềm năng rộng mở và nhất trí nâng cao hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Thủ tướng mong muốn hai bên có các dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực: An ninh mạng, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; đề nghị Qatar cung cấp các vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Qatar cho rằng, chuyển đổi số là quá trình quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Qatar và Việt Nam. Hai bên cũng đã thảo luận cấp bộ trưởng, thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu… Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, bao gồm cả hạ tầng, khoa học công nghệ và pháp lý.

Cho biết Qatar sẵn sàng mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư kinh doanh tại Qatar, Bộ trưởng Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai mong muốn Việt Nam mở trung tâm doanh nghiệp công nghệ tại Qatar để sản xuất các sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho không chỉ Qatar mà cho cả khu vực.

Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng mở trung tâm doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Qatar

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc mở một trung tâm doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Qatar, cho rằng đây là ý tưởng hoàn toàn khả thi, với công thức: Việt Nam cung cấp nhân lực, Qatar cung cấp tài chính, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước để doanh nghiệp hai nước kết hợp sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông không chỉ cho Qatar mà cả khu vực.

Để có sản phẩm cần sự "máu lửa"

Theo Thủ tướng, trong cuộc hội kiến với Thủ tướng, Quốc vương Qatar rất quan tâm vấn đề an ninh mạng, trong khi Việt Nam đứng thứ 17 về an ninh mạng trên thế giới, hoàn toàn có thể hợp tác hiệu quả với Qatar trong lĩnh vực này; hai bên sẽ đàm phán, ký kết hiệp định liên chính phủ liên quan an ninh mạng.

"Công thức đã có nhưng để ra được sản phẩm thì phải là sự "máu lửa" của 2 Bộ trưởng. Tôi hi vọng hai bộ trưởng sẽ thực hiện được việc này", Thủ tướng nhắn nhủ.

Ông đề nghị Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Qatar và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể".

Nhấn mạnh, "không có thành công nào là không phải trả giá", "thất bại là mẹ thành công" và rằng "chấp nhận rủi ro mới có đột phá", Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".