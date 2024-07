Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả động đất ở Kon Tum

Hai ngày xảy ra 46 trận động đất

Ngày 29.7, khu vực H.Kon Plông có 25 trận động đất (tính đến 18 giờ). Phần lớn các trận động đất xảy ra trong ngày có độ lớn từ 2,5 đến dưới 3 độ Richter. Trận lớn nhất (2 trận) cường độ 3,7 độ Richter. Còn ngày 28.7 có 21 trận động đất, trong đó trận lớn nhất có cường độ 5 độ Richter xảy ra lúc 11 giờ 35. Đây cũng là trận động đất lớn nhất ở Kon Tum từ trước đến nay.

Ông Trịnh Xuân Hùng (trái) chỉ cho PV Thanh Niên thấy vết nứt của bức tường trụ sở sau khi động đất xảy ra THIÊN ÂN

Cùng ngày 29.7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký Công điện của Thủ tướng về việc kiểm tra, chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn H.Kon Plông.

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất trong hai ngày 28 - 29.7. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum, các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố) để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ có nhà bị hư hại nặng không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà...

Các bộ: NN-PTNT, Công thương và GTVT chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố (nếu có), bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình giao thông, nhất là các hồ đập, hồ chứa nước, công trình giao thông tại khu vực gần tâm chấn động đất.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả động đất theo yêu cầu của địa phương.

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất, phối hợp với các cơ quan chức năng, huy động các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực.

Nhà cửa rung lắc dữ dội, nhiều trụ sở hư hại

Ngày 29.7, PV Thanh Niên đã có mặt ở xã Đăk Tăng, H.Kon Plông, nơi được coi là tâm chấn của những đợt động đất liên tục trong hai ngày qua.

Ông Đinh Văn Trói (42 tuổi, ở thôn Vi Rinh, xã Đăk Tăng) cho hay trưa 28.7, sau bữa cơm trưa, khi ông đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy nhà cửa rung lắc dữ dội, dưới lòng đất phát ra những tiếng nổ. Khi bình tĩnh lại ông mới chạy ra khỏi nhà.

"Trong 20 giây, căn nhà nghiêng qua nghiêng lại. Mấy giây đầu nhà cửa chỉ rung lắc nhẹ nhưng tiếp sau đó thì rung lắc mạnh hơn. Tôi cảm giác chao đảo, chóng mặt như người say rượu", ông Trói nói.

Còn anh A Đơi (28 tuổi, ở làng Vi Rinh, xã Đăk Tăng) cho biết trước đây dân làng sinh sống ở gần lòng sông Đăk Snghé. Sau khi thủy điện Thượng Kon Tum được đầu tư xây dựng, dân làng mới chuyển về đây theo diện tái định cư năm 2015. Thời gian đầu, người dân vẫn sinh sống bình thường, nhưng kể từ năm 2021, khi thủy điện tích nước thì những trận động đất mới bắt đầu xảy ra. Đời sống của người dân cũng từ đó gặp nhiều xáo trộn.

Ông Nguyễn Văn Lai (ở thôn Vi Ring, xã Đăk Tăng) cho hay gia đình ông đã sinh sống ở thôn Vi Ring hơn 12 năm, đã đối diện với nhiều trận động đất, nhưng có lẽ trận động đất trưa 28.7 được xem là lớn nhất.

Ông Nguyễn Văn Lai vẫn không khỏi bất an về những trận động đất đã xảy ra ĐỨC NHẬT

"Trưa hôm đó, gia đình tôi đang ăn cơm thì nghe tiếng rung lắc mạnh, người chao đảo, bàn ghế, ly chén lắc qua lắc lại như muốn đổ vỡ. Rất may, động đất chỉ diễn ra thời gian ngắn và gia đình không bị ảnh hưởng gì", ông Lai chia sẻ.

Ông Trịnh Xuân Hùng, nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Đăk Kôi 2 (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy), cách lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum khoảng 500 m, cho biết vào thời điểm xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Richter, ông đang nghỉ trưa ở phòng riêng.

"Lúc hơn 11 giờ 30 ngày 28.7, tôi đang ở trạm thì cả trụ sở rung lắc. Có cảm giác như cả tòa nhà nghiêng ngả. Sau khi rung chấn qua đi, tôi mới chạy ra khỏi phòng. Động đất qua đi, tôi vào phòng thì phát hiện vết nứt kéo dài hơn 1 m", ông Hùng kể.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Bình, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự H.Kon Plông, cho biết hiện chưa có thiệt hại về người sau các vụ động đất liên tiếp. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rung chấn khiến ti vi bị rơi vỡ, hư hỏng. Tại xã Đăk Ring có 2 trụ sở bị rạn nứt các vách ngăn tường là điểm trường THCS và trạm y tế xã. Tại xã Đăk Nên, điểm trường mầm non, phòng làm việc công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Trong đó, phòng làm việc của công an xã này vừa được xây dựng năm 2024.

Động đất tại Kon Tum là động đất kích thích

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trước đây khu vực Kon Tum từng là nơi có hoạt động địa chất tương đối ổn định so với nhiều khu vực trên cả nước, ít ghi nhận hoạt động động đất. Số liệu lưu trữ của Viện Vật lý địa cầu cho thấy, từ năm 1903 - 2020, tại Kon Tum chỉ có hơn 30 trận động đất, trận lớn nhất là 3,9 độ Richter. Tuy nhiên, từ tháng 4.2021 đến nay, hàng trăm trận động đất kích thích đã xảy ra tại Kon Tum. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, tại tỉnh này đã xảy ra 172 trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 5 độ Richter.

Vị trí tâm chấn trận động đất lớn nhất từ trước đến nay ở Kon Tum (diễn ra lúc 11 giờ 35 ngày 28.7) VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

TS Anh cho biết các trận động đất tại Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Hoạt động động đất thường xảy ra theo chuỗi. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ thưa hơn. Trước và sau một trận động đất lớn thường có tiền chấn, dư chấn, tức là có các trận động đất nhỏ. Động đất càng lớn thì tiền chấn, dư chấn càng nhiều. Với những trận động đất rất lớn có thể có hàng trăm trận động đất nhỏ xảy ra trước và sau đó.