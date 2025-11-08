Thủ tướng: 'Chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay'

Sáng 8.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, trực tuyến với 34 địa phương.

Phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế ẢNH: NHẬT BẮC

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt trên 2,1 triệu tỉ đồng, vượt 9,1% dự toán và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Triển khai các dự án kết cấu hạ tầng được tập trung đẩy nhanh. Dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025; chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19.12 tới.

Ngoài ra, đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực; phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc; nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng cao...

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam, dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực trong 10 tháng qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025.

"Nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025", Thủ tướng nói.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý.

Theo đó, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (chưa thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn; xuất khẩu có xu hướng chậm lại do chịu ảnh hưởng của chính sách thuế quan mới của Mỹ; tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3%, mục tiêu cả năm là 12%; giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, 29 địa phương, bộ, ngành còn giải ngân thấp; trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Cạnh đó, giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40.000 tỉ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm phần trăm tăng trưởng GDP cả nước năm 2025)…

Kiểm soát lạm phát, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực

ẢNH: NHẬT BẮC

Về chính sách tiền tệ, tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; duy trì tỷ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng... Ngân hàng Nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc này.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4% (trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP).

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nêu rõ, về đầu tư, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân (như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán…).

Về tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp lễ, tết.

Về xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…)...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh khía cạnh triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ...