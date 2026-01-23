Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat tham quan nhà máy gạo xuất khẩu Viễn Dương

Sự kiện được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản giữa Việt Nam và Vanuatu.

Ngài Jotham Napat, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu (giữa) cùng đoàn Tổng lãnh sự quán Vanuatu tại TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty cổ phần XNK Viễn Dương trong chuyến thăm và làm việc tại Cần Thơ, ngày 18.1.2026 ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Ghi nhận năng lực sản xuất và tiêu chuẩn quốc tế

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát quy trình vận hành tại 2 nhà máy của Viễn Dương, tìm hiểu hệ thống kiểm soát chất lượng (QC), công nghệ chế biến và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đang được doanh nghiệp áp dụng cho hoạt động xuất khẩu.

Đoàn công tác tham quan khu vực lưu trữ với quy mô lớn, minh chứng cho năng lực cung ứng mạnh mẽ của Viễn Dương trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Cụ thể, Viễn Dương triển khai quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm; áp dụng công nghệ xay xát, đánh bóng, đóng gói hiện đại; đồng thời tuân thủ các chứng chỉ và quy chuẩn xuất khẩu sang những thị trường khó tính.

Thủ tướng Jotham Napat đánh giá cao quy mô đầu tư, trình độ công nghệ cũng như khả năng duy trì chất lượng ổn định của doanh nghiệp, cho rằng đây là nền tảng quan trọng giúp hạt gạo Việt đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.

Ngài Thủ tướng Jotham Napat trực tiếp tìm hiểu về nguồn nguyên liệu và quy trình canh tác nông nghiệp của Viễn Dương ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Thúc đẩy hợp tác và kết nối chuỗi cung ứng

Không chỉ tham quan cơ sở hạ tầng, hai bên còn trao đổi về các giải pháp tăng cường giao thương, kết nối chuỗi cung ứng nông sản giữa Việt Nam và Vanuatu trong thời gian tới.

Ngài Thủ tướng Jotham Napat phát biểu ý kiến, đánh giá cao định hướng phát triển bền vững và chất lượng hạt gạo Việt Nam do Viễn Dương cung ứng ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Đoàn công tác cũng tham quan khu vực lưu trữ với quy mô lớn, ghi nhận năng lực cung ứng và vai trò của Viễn Dương trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Chuyến thăm của Thủ tướng Vanuatu là động lực để Viễn Dương tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban lãnh đạo Công ty Viễn Dương và Đoàn công tác cấp cao nước Cộng hòa Vanuatu ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIỄN DƯƠNG

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Viễn Dương chia sẻ: "Chuyến thăm của Ngài Thủ tướng là niềm tự hào và động lực to lớn để Viễn Dương tiếp tục sứ mệnh nâng tầm hạt gạo Việt trên trường quốc tế. Chúng tôi kiên định với cam kết không ngừng đột phá về năng suất và chất lượng, quyết tâm khẳng định vị thế vững chắc của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu".

Chuyến tham quan khép lại, mở ra triển vọng hợp tác mới, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang khu vực Thái Bình Dương và các thị trường khác trên thế giới.