Thủ tướng: Đảm bảo điện cho tăng trưởng 2 con số, tránh cú sốc tăng giá điện

Sáng 10.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo của EVN cho biết, tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, xử lý hiệu quả các tồn đọng, sai sót; tái cơ cấu, sắp xếp tập đoàn. Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm từ 10 - 15%; nộp ngân sách nhà nước hàng năm đạt từ 23.000 - 24.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NHẬT BẮC

EVN đã hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng với tổng giá trị đầu tư gần 514.000 tỉ đồng, hoàn thành đóng điện 962 công trình lưới điện từ 110 - 500 kV có quy mô gần 18.000 km đường dây và gần 88.000 MVA trạm biến áp.

Đặc biệt, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng thi công. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu vững mạnh toàn diện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiệm kỳ này Chính phủ có nhiều hoạt động, gắn bó với tập đoàn.

Biểu dương EVN làm tốt công tác an sinh xã hội, với việc dành 1.262 tỉ đồng làm an sinh xã hội, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành điện cần khắc phục như chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện.

Thủ tướng lưu ý giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Đánh giá thành tựu của Đảng bộ tập đoàn và toàn tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, có lúc thăng trầm, có lúc đột phá, Thủ tướng đúc rút thành 36 chữ thể hiện những gửi gắm niềm tin, hy vọng vào EVN: "Khó khăn tháo gỡ; niềm tin trở lại; đoàn kết củng cố; tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến; hiệu quả cải thiện; thể chế quan tâm; lãnh đạo gương mẫu".

Nhất trí với mục tiêu đại hội đã đề ra cho thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra…

Nêu rõ EVN phải phát triển hệ thống truyền tải điện đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng yêu cầu triển khai việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN…

