Thời sự

Thủ tướng động viên trưởng bản dũng cảm cứu 90 người khỏi thảm họa lũ quét

Mai Hà
Mai Hà
13/08/2025 14:50 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm, động viên Trưởng bản Mùa A Thi - người đã dũng cảm cứu 90 người dân bản Háng Pu Si, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất rạng sáng 1.8.

Sáng 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030. 

Tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ đã gặp, động viên Trưởng bản Mùa A Thi - người đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Si, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất rạng sáng 1.8 vừa qua.

Thủ tướng động viên trưởng bản dũng cảm cứu 90 người khỏi thảm họa lũ quét- Ảnh 1.

Thủ tướng động viên Trưởng bản Mùa A Thi - người đã dũng cảm cứu 90 người dân bản khỏi thảm họa lũ quét

ẢNH: TTXVN

Báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tổng mức vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là trên 137.000 tỉ đồng.

Sau 5 năm thực hiện chương trình, có 6 nhóm nhiệm vụ cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt bình quân 3,4%, vượt dự kiến chương trình là 3,2%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020. Nhóm mục tiêu về giáo dục, lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện đạt bình quân 54,8, vượt mục tiêu chương trình là 50%...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển, không những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà phải làm bằng cả tình cảm, trái tim, tình dân tộc, "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật".

Đặc biệt, cần cân đối, bố trí nguồn lực ưu tiên cho chương trình trong 5 năm tới, dự kiến tăng khoảng 10 - 15% ngân sách (khoảng 150.000 - 160.000 tỉ đồng, so với 137 tỉ đồng của nhiệm kỳ này).

Thủ tướng nêu rõ, nguồn lực sẽ tập trung cho một số nhiệm vụ: tạo việc làm, sinh kế cho người dân; bảo đảm tiếp cận bình đẳng y tế, văn hóa, giáo dục, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, kiên cố hóa trường học, trong đó có trường học cho 248 xã biên giới; phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, bảo đảm tính bền vững trong phát triển. Chú ý nguồn lực về con người, bố trí bác sĩ, giáo viên.

Xây dựng, đầu tư các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì); xây dựng chương trình an sinh xã hội thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL...

Thủ tướng tin tưởng giai đoạn 2 của chương trình sẽ được làm tốt hơn, đạt mục tiêu là đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện của đất nước.

