Thủ tướng: Đưa BV Bạch Mai, Việt Đức 2 hoạt động trong quý 2

Sáng 14.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung về 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có lĩnh vực y tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 năm/lần cho người dân

Với dự án xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại.

Dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2/2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đang diễn ra, thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sốt ruột khi dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức xây đã hơn 10 năm vẫn chưa thể hoạt động.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, các dự án trên đã hoàn thành xong phần thô nhưng chưa hoạt động. Từ khi xây dựng tới nay kéo dài đã 10 năm, sai phạm đã phát sinh ngay từ khâu ký hợp đồng.

Năm 2025, trong nhiều cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu dứt khoát đưa 2 bệnh viện này vào hoạt động vào cuối năm. Song theo lãnh đạo Bộ Y tế, "dù đã làm việc rất tích cực, thậm chí xuyên cả tết, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động".

Nguyên nhân là khi xử lý từng dự án cụ thể, đặc biệt là dự án bệnh viện, còn phát sinh nhiều thủ tục tiếp theo cần hoàn tất. Về phần xây dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành, "không khác một khách sạn 5 sao, tầng dưới lên tầng trên rất khang trang, sạch đẹp". Nhưng nhiều thông số về PCCC, thẩm tra, quyết toán, môi trường, phóng xạ… chưa thẩm định xong.

Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II

Khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân

Tại cuộc họp, lưu ý thêm một số nhiệm vụ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân, trong đó có một số đối tượng ưu tiên ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm khoa học, hiệu quả hơn.

Liên quan triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng yêu cầu bộ quyết liệt khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý 2/2026, trong đó có cơ sở dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, lĩnh vực dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm….

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018 - 2022; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù; tính toán kỹ lưỡng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế...