Thủ tướng họp về trung tâm tài chính quốc tế với tư vấn từ Anh, Hồng Kông

Hội nghị được Chính phủ tổ chức để nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế về việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị định về việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cùng tham dự hội nghị có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng và lãnh đạo các tổ chức tài chính, tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, công ty luật, kiểm toán trong nước, quốc tế.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có.

Các trung tâm tài chính quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, là nơi kết nối các thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuẩn mực quản trị và tiêu chuẩn minh bạch.

Với Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, bắt nhịp và kết nối với thế giới, mà còn để xây dựng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hiệu quả.

Góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Do đó, trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu; thúc đẩy các mô hình tài chính tương lai (tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa phái sinh, tài chính xanh, tài chính bền vững).

Thủ tướng đề nghị các bên dự hội nghị đóng góp ý kiến, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, trong nước về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, đề xuất rõ cần có cơ chế, chính sách, giải pháp gì để kịp thời đưa trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả; địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát theo mô hình nào?

Cạnh đó, cơ chế vận hành quản trị rủi ro có gì cần lưu ý; khung sản phẩm - thị trường - hạ tầng giao dịch cần có các giải pháp cụ thể gì; giải pháp đào tạo, thu hút nhân lực tinh hoa…

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ vận hành ngay trong năm 2025

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác nhau.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM phát triển thị trường vốn gắn với các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính, dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và đổi mới sáng tạo…

Trong khi đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ chiến lược; phát triển trên nền tảng hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động ổn định, minh bạch, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển; cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường và tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế...

Dự kiến, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có quy mô diện tích khoảng 300 ha. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sẽ bắt đầu vận hành ngay trong năm 2025.