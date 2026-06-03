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Thủ tướng Israel bị đồng minh chỉ trích vì nhượng bộ ông Trump về thỏa thuận Hezbollah
Video Thế giới

Thủ tướng Israel bị đồng minh chỉ trích vì nhượng bộ ông Trump về thỏa thuận Hezbollah

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/06/2026 12:30 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải hứng chịu chỉ trích trong nước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel sẽ ngừng kế hoạch tấn công lực lượng Hezbollah, cho thấy áp lực mà nhà lãnh đạo Israel phải đối mặt trước thềm cuộc bầu cử.

Khói cuộn lên ở miền nam Lebanon sau các đợt không kích mới của Israel hôm 3.6.

Và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với những chỉ trích mới: Các đối thủ chính trị cáo buộc ông nhượng bộ Washington về các vấn đề an ninh quốc gia trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.

Nghị sĩ đối lập Avigdor Lieberman nói ông không thể chấp nhận việc Thủ tướng Netanyahu chờ đợi sự chấp thuận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tấn công các mục tiêu ở Beirut.

Các bình luận được đưa ra một ngày sau khi Israel tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian trong cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hezbollah có căn cứ tại Lebanon.

Ông Netanyahu đồng ý ngừng tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở ngoại ô Beirut, và Hezbollah sẽ ngừng bắn phá Israel. Phản ứng dữ dội đến ngay sau đó:

Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, người đang tranh cử thủ tướng, nói rằng chưa bao giờ có một nhà lãnh đạo Israel nào "khuất phục một cách đầy phục tùng trước một yêu cầu rõ ràng là vô lý đến vậy".

Thủ tướng Israel bị chỉ trích về thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah - Ảnh 1.

Khói bốc lên nghi ngút từ miền nam Lebanon sau các cuộc không kích của Israel hôm 2.6

ẢNH: REUTERS

Ông Naftali Bennett, một chính khách cánh hữu diều hâu và cựu thủ tướng, viết trên X rằng ông Netanyahu điều hành một chính phủ "đã mất kiểm soát đối với chủ quyền của Israel".

Đồng minh của ông Bennett trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Yair Lapid, cho rằng dưới thời Netanyahu, Israel đã trở thành "một chế độ bảo hộ hoàn toàn".

Và ngay cả đồng minh của ông Netanyahu là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng nói rằng Israel nên nói "không" với Tổng thống Trump.

Ông Netanyahu nói rằng các cuộc không kích dưới sự chỉ đạo của ông đã giáng những đòn đáng kể vào Hezbollah.

Sau tuyên bố hôm 2.6 của ông Trump về một thỏa thuận mới Israel - Hezbollah, ông Netanyahu nói rằng lập trường của Israel trong cuộc xung đột "vẫn không thay đổi".

Sau tuyên bố của ông Trump, ông Netanyahu nói: "(Nếu) Hezbollah không ngừng tấn công các thành phố và công dân của chúng tôi, thì Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut".

Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục pháo kích qua lại bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ngày 16.4.

Cuộc xung đột mới nhất bắt đầu vào ngày 2.3 với việc Hezbollah bắn phá Israel để ủng hộ Iran.

Kể từ đó, Israel đã đào sâu chiến dịch xâm lược miền nam Lebanon, khiến hơn một triệu người phải di dời và hơn 3.400 người thiệt mạng.

Hezbollah đã bắn rocket và máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ vào các binh sĩ Israel và các thị trấn phía bắc Israel. Israel cho biết 26 binh sĩ và bốn thường dân đã thiệt mạng kể từ ngày 2.3.

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