Thủ tướng Israel: Phải xóa sổ Hamas dù có 'chống cả thế giới'

Trong cuộc họp báo tối 11.11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã bác bỏ những chỉ trích của quốc tế về thương vong đối với dân thường ở Dải Gaza trong xung đột đã kéo dài hơn một tháng. Ông kêu gọi các lãnh đạo phương Tây ủng hộ nhà nước Do Thái.



Ông Netanyahu nói rằng ở một số quốc gia, giới lãnh đạo đang đối mặt với áp lực thúc đẩy Israel đình chiến, dường như ám chỉ các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Mỹ và nhiều nước phương Tây.

Nhà lãnh đạo khẳng định áp lực từ cộng đồng quốc tế, cũng như những cáo buộc mà ông cho là sai trái về quân đội và nhà nước Israel, sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Hamas. "Israel sẽ kiên quyết chống lại thế giới nếu cần thiết", ông Netanyahu tuyên bố như vậy.

Ông Netanyahu thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì những lời lẽ của ông Macron trên truyền thông một ngày trước đó. Cụ thể, ông Macron nói trên đài BBC rằng "không gì có thể biện minh" cho việc Israel tiến hành các cuộc tấn công làm thiệt mạng trẻ em, phụ nữ và người già ở Gaza, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt cuộc chiến.

Ông Netanyahu nói ông Macron đã "phạm sai lầm nghiêm trọng... Hamas đang ngăn chặn việc sơ tán dân thường chứ không phải Israel".

Trong một bức thư được báo Le Parisien của Pháp đăng tối 11.11, ông Macron đã kêu gọi người dân nước này chống lại làn sóng bài Do Thái "đang tràn lan". Nhà lãnh đạo cho biết hơn 1.000 hành vi bài Do Thái đã được thực hiện ở Pháp trong một tháng qua, cao gấp ba lần so với số vụ tấn công nhằm vào người Do Thái ở Pháp trong cả năm ngoái.

Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở Gaza hôm 11.11 với tin tức về các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bệnh viện đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc, viễn cảnh xung đột lan rộng ở khu vực với sự can dự của các bên khác ngày càng gây lo lắng.

Theo AFP, quân đội Israel đầu ngày 12.11 cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào "cơ sở hạ tầng của khủng bố" bên trong Syria để đáp trả các vụ bắn phá Cao nguyên Golan, lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Hôm 10.11, lực lượng Israel cũng đã nhắm vào một số mục tiêu ở Syria.

Trong khi đó, căng thẳng ở biên giới giữa Li Băng và Israel cũng ngày càng dâng cao. Phong trào Hezbollah hùng mạnh ở Li Băng hôm 11.11 cho biết cánh vũ trang của họ đã sử dụng các loại vũ khí mới và tấn công các mục tiêu mới ở Israel, đồng thời tuyên bố mặt trận chống lại nước này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.