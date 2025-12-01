Thủ tướng Israel xin ân xá

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị tòa án xét xử trong nhiều nhăm qua về cáo buộc tham nhũng, đã đề nghị Tổng thống nước này ân xá.

Trong một tuyên bố hôm 30.11, ông nói rằng các thủ tục tố tụng hình sự đang cản trở khả năng điều hành đất nước của ông và một lệnh ân xá sẽ có lợi cho Israel.

Ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, phủ nhận các cáo buộc mà ông phải đối mặt về hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm.

Các luật sư của ông cho biết trong một lá thư gửi văn phòng Tổng thống Isaac Herzog rằng thủ tướng vẫn tin rằng việc kiện tụng rốt cuộc cũng sẽ kết thúc bằng một bản tuyên trắng án hoàn toàn.

Đáp lại, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng ông Netanyahu không thể được ân xá nếu không thừa nhận tội lỗi.

Trong một video gửi đến tổng thống, ông Lapid nói ông Netanyahu cũng phải bày tỏ sự hối hận và ngay lập tức rút khỏi đời sống chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ẢNH: REUTERS

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của một đồng minh quyền lực: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư cho ông Herzog trong tháng này, đề nghị ông xem xét ân xá cho Netanyahu.

Ở Israel, lệnh ân xá thường chỉ được ban hành sau khi các thủ tục tố tụng kết thúc và bị cáo đã bị kết án.

Tuy nhiên, các luật sư của ông Netanyahu cho rằng tổng thống có thể can thiệp khi lợi ích công cộng bị đe dọa.

Họ nói rằng các vụ kiện chống lại ông Netanyahu đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội, và việc chấm dứt phiên tòa là cần thiết để hòa giải dân tộc.

Họ cũng cho biết các phiên tòa diễn ra ngày càng thường xuyên đang trở thành gánh nặng cho nỗ lực điều hành đất nước của thủ tướng.

Ông Netanyahu bị cáo buộc vào năm 2019 trong ba vụ án riêng biệt nhưng có liên quan với nhau.

Các vụ việc tập trung vào những cáo buộc rằng ông đã ưu ái các nhân vật kinh doanh nổi tiếng để đổi lấy quà tặng và các bài đưa tin thiện cảm trên truyền thông.

Văn phòng Tổng thống Herzog nói yêu cầu của ông Netanyahu là "đặc biệt", với "những hệ lụy đáng kể".

Văn phòng này cho biết tổng thống "sẽ xem xét yêu cầu một cách có trách nhiệm và chân thành" sau khi nhận được các ý kiến liên quan.