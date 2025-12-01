Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thủ tướng Israel xin ân xá
Video Thế giới

Thủ tướng Israel xin ân xá

La Vi
La Vi
01/12/2025 11:00 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu tổng thống nước này ân xá trong phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài của ông, với lý lẽ rằng các thủ tục hình sự đang cản trở khả năng điều hành đất nước của ông và một lệnh ân xá sẽ tốt cho Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị tòa án xét xử trong nhiều nhăm qua về cáo buộc tham nhũng, đã đề nghị Tổng thống nước này ân xá.

Trong một tuyên bố hôm 30.11, ông nói rằng các thủ tục tố tụng hình sự đang cản trở khả năng điều hành đất nước của ông và một lệnh ân xá sẽ có lợi cho Israel.

Ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, phủ nhận các cáo buộc mà ông phải đối mặt về hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm.

Các luật sư của ông cho biết trong một lá thư gửi văn phòng Tổng thống Isaac Herzog rằng thủ tướng vẫn tin rằng việc kiện tụng rốt cuộc cũng sẽ kết thúc bằng một bản tuyên trắng án hoàn toàn.

Đáp lại, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng ông Netanyahu không thể được ân xá nếu không thừa nhận tội lỗi.

Trong một video gửi đến tổng thống, ông Lapid nói ông Netanyahu cũng phải bày tỏ sự hối hận và ngay lập tức rút khỏi đời sống chính trị.

Thủ tướng Israel xin ân xá trong phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài nhiều năm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

ẢNH: REUTERS

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của một đồng minh quyền lực: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư cho ông Herzog trong tháng này, đề nghị ông xem xét ân xá cho Netanyahu.

Ở Israel, lệnh ân xá thường chỉ được ban hành sau khi các thủ tục tố tụng kết thúc và bị cáo đã bị kết án.

Tuy nhiên, các luật sư của ông Netanyahu cho rằng tổng thống có thể can thiệp khi lợi ích công cộng bị đe dọa.

Họ nói rằng các vụ kiện chống lại ông Netanyahu đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội, và việc chấm dứt phiên tòa là cần thiết để hòa giải dân tộc.

Họ cũng cho biết các phiên tòa diễn ra ngày càng thường xuyên đang trở thành gánh nặng cho nỗ lực điều hành đất nước của thủ tướng.

Ông Netanyahu bị cáo buộc vào năm 2019 trong ba vụ án riêng biệt nhưng có liên quan với nhau.

Các vụ việc tập trung vào những cáo buộc rằng ông đã ưu ái các nhân vật kinh doanh nổi tiếng để đổi lấy quà tặng và các bài đưa tin thiện cảm trên truyền thông.

Văn phòng Tổng thống Herzog nói yêu cầu của ông Netanyahu là "đặc biệt", với "những hệ lụy đáng kể".

Văn phòng này cho biết tổng thống "sẽ xem xét yêu cầu một cách có trách nhiệm và chân thành" sau khi nhận được các ý kiến liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc tham nhũng Ân xá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận