Thế giới

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar về vụ tấn công xâm phạm chủ quyền nước này

Thụy Miên
Thụy Miên
30/09/2025 09:22 GMT+7

Hôm 29.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời xin lỗi đến người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, do cuộc không kích do Israel thực hiện vào lãnh thổ Qatar 9.9.

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar về vụ tấn công trong bối cảnh xung đột Gaza - Ảnh 1.

Cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 29.9

ảnh: reuters

Lời xin lỗi Qatar của Thủ tướng Israel được đưa ra trong cuộc điện đàm từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tổ chức và có mặt, trong cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo và ông Netanyahu. Ngay sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng công bố kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza.

Cuộc tấn công hôm 9.9 nhằm vào nơi họp của dàn thủ lĩnh phong trào Hamas đang đến Qatar cho cuộc thương thuyết nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Dù vụ không kích không tiêu diệt được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas như dự kiến, một số thành viên của phái đoàn Hamas đã thiệt mạng, cùng một vệ sĩ người Qatar.

Theo sau vụ việc, Qatar, nước đảm nhận vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Gaza, tuyên bố từ chối vai trò này.

Tại cuộc họp báo sau đó, ông Trump nói rằng Israel và khối Ả Rập đã chấp nhận đề xuất của Nhà Trắng.

Ông Trump nói 'không cho phép' Israel sáp nhập Bờ Tây

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu "bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc vì cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu Hamas tại Qatar đã vô tình gây tử vong cho một quân nhân Qatar", theo bản thông cáo chính thức từ Nhà Trắng.

Cũng theo thông cáo, nhà lãnh đạo Israel "bày tỏ sự hối tiếc vì trong lúc tấn công các thủ lĩnh Hamas giữa lúc cuộc đàm phán đang diễn ra, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar, và cam kết sẽ không tái diễn hành động tương tự trong tương lai".

Đáp lời, Thủ tướng Qatar "đánh giá cao những bảo đảm trên của Israel, nhấn mạnh Qatar sẵn sàng tiếp tục đóng góp một cách có ý nghĩa vào an ninh và ổn định khu vực", theo Nhà Trắng.

Thông báo từ chính phủ Qatar sau đó xác nhận cuộc điện đàm và khẳng định Thủ tướng Thani bày tỏ quan điểm của nước này là từ chối dung thứ cho các hành vi xâm phạm lãnh thổ, trong khi vẫn bày tỏ thiện chí tiếp tục tham gia các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza theo khuôn khổ sáng kiến của Tổng thống Mỹ.

