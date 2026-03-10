Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thủ tướng: Không để các dự án trọng điểm, công trình phục vụ APEC thiếu năng lượng

Hà Mai
Hà Mai
10/03/2026 22:00 GMT+7

Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều nay (10.3), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh.

Bên cạnh chỉ đạo Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kiểm soát tình hình năng lượng, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới nền kinh tế, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đặc biệt yêu cầu các bộ, ngành bảo đảm nhiên liệu cho các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng: Không để các dự án trọng điểm, công trình phục vụ APEC thiếu năng lượng- Ảnh 1.

Các công trình trọng điểm trên cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ vì khan hiếm nhiên liệu phục vụ máy móc

ẢNH: N.A

Trước đó, Thanh Niên đã có 2 bài viết Các đại công trường trọng điểm 'khát' dầu và Lo vỡ tiến độ loạt công trình trọng điểm quốc gia phản ánh tình trạng giá xăng dầu tăng thẳng đứng những ngày qua do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông đang giáng đòn rất mạnh vào tiến độ các đại công trường hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Dầu diesel vốn được coi là "máu" của các công trình giao thông bởi vận chuyển vật liệu cũng như máy móc trên công trường phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu diesel. Theo phản ánh của các nhà thầu, về phần nguyên vật liệu, giá dầu tăng mạnh vượt định mức hợp đồng. Cùng với đó, tàu vận tải phải đi vòng qua Nam Phi "né" vùng chiến sự, kéo dài thời gian nhập máy móc, linh kiện tại một số dự án thêm 8 - 15 ngày so với dự kiến. Trong bối cảnh như vậy, việc cơ quan quản lý tập trung ưu tiên nguồn cung dầu cho vận tải hành khách và hàng hóa thiết yếu, khiến "dầu công trình" càng thiếu hụt cục bộ.

Đặc biệt, tại các vùng biệt lập như đảo Phú Quốc, dầu còn xuất hiện thêm tình trạng khan hiếm cục bộ. Dầu từ đất liền ra đảo phải qua tàu dầu chuyên dụng. Khi giá dầu tăng phi mã và giá cước vận tải biển vọt lên, các đơn vị đầu mối sẽ ưu tiên cung cấp cho đất liền hơn là đưa ra đảo vì chi phí vận chuyển ăn mòn hết lợi nhuận.

Đáng nói, việc này diễn ra ngay trong bối cảnh Phú Quốc đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Các hạng mục như Trung tâm Hội nghị APEC, mở rộng sân bay Phú Quốc, Đại lộ APEC ĐT975, Khu đô thị Bãi Đất Đỏ… đều đang ở giai đoạn thi công cao điểm, đang rất "khát" dầu để vận hành máy móc.

Khan hiếm nhiên liệu khiến các dự án phục vụ APEC 2027 cũng như các công trình trọng điểm trên cả nước đang từ nhịp thi công khẩn trương "3 ca, 4 kíp" phải liên tục giãn tiến độ, đặt về chế độ chờ. Mà càng chờ thì càng tốn kém, tiến độ vừa bắt nhịp đã phải điều chỉnh. Nếu bước sang tháng 4 và tháng 5, tình hình chiến sự không hạ nhiệt, nguồn cung dầu vẫn khan hiếm và đắt đỏ như hiện nay thì nguy cơ đình trệ các dự án là rất lớn.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình.


Tin liên quan

Lo vỡ tiến độ loạt công trình trọng điểm quốc gia

Lo vỡ tiến độ loạt công trình trọng điểm quốc gia

Giá dầu thế giới hôm qua (9.3) tiếp tục tăng cao, vượt khỏi mốc 100 USD/thùng. Trong nước, chủ đầu tư, nhà thầu lại "nín thở" trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

