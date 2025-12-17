Thủ tướng: Không để người dân không có nhà ở

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền, có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao; bình quân tăng khoảng 10% - 15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân ẢNH: TTXVN

Bộ Xây dựng cho hay, mức tăng giá nhà ở, đất ở vượt cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập bình quân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở, đất ở của người dân thêm khó khăn.

Trong khi đó, giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5 - 10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Còn theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản năm 2025 cao hơn bình quân là 19 - 20%, dư nợ bất động sản là 24% - vẫn đang kiểm soát ở ngưỡng dưới 30%.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 3/2025 vào khoảng 26.717 căn/nền bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, chủ yếu nằm nhiều ở các tỉnh ngoài các đô thị lớn.

Với thị trường Hà Nội, TP.HCM, tồn kho chủ yếu tập trung ở các thị trường thứ cấp, đã mua đi và bán lại và gần như không giao dịch tiếp. Một số địa phương do hệ thống hạ tầng và phát triển kinh tế không theo kịp, nên nhiều dự án cũng đang khó khăn.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả đạt được trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, "chiến dịch thần tốc", trong vòng 1 năm 4 tháng đã huy động hoàn thành xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang.

Vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan như thiên tai có thể phát sinh, nên tiếp tục rà soát, không ngừng nghỉ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai không có nhà ở.

Đối với nhà ở xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả đáng mừng khi mục tiêu đề ra trong năm 2025 là hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội, đến giờ đã đạt và vượt chỉ tiêu. Với tiến độ này, Thủ tướng tin tưởng chậm nhất 2028 hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, làm các thủ tục hành chính theo luồng xanh, tiếp tục phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn, "không hy sinh môi trường chạy theo tăng trưởng đơn thuần".

Nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần giảm giá bất động sản, tăng trưởng kinh tế và ổn định chỗ ở cho người dân, Thủ tướng đề nghị đã tích cực rồi thì phải tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa về nhà ở xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở hoàn thành trong quý 1/2026, bao gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát... Cạnh đó, tháo gỡ vướng mắc về thể chế như thuê, thuê mua; nhà ở xã hội làm sao linh hoạt, dễ dàng cho người dân, doanh nghiệp được mua thì có quyền cho thuê, sang nhượng.

Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định; đa dạng nguồn vốn cho bất động sản thông qua ngân hàng, trái phiếu, hợp tác công tư... Tinh thần chung hài hòa, vừa giữ được ổn định về tỷ giá, lãi suất nhưng kiểm soát lạm phát; kiểm soát giá bất động sản; đồng thời hình thành trung tâm giao dịch bất động sản, giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản.