Thủ tướng: Không để thiếu sách giáo khoa do phụ thuộc duy nhất một nhà xuất bản

Nội dung được nêu tại cuộc họp do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71, ngày 21.9.

Thủ tướng yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân không cung ứng đủ sách giáo khoa ẢNH: VGP

Về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, Thủ tướng nêu rõ đây là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên, đến khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa (đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ khoảng 0,31%). Đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.

Nguyên nhân do những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như Bộ GD-ĐT đã báo cáo.

Song, Thủ tướng chỉ rõ "nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT và toàn ngành giáo dục nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Về một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026 - 2027. Hoàn thành dứt điểm trước ngày 25.9 với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Không để thiếu sách giáo khoa do phụ thuộc 1 nhà xuất bản

"Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục", Thủ tướng yêu cầu.

Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia.

Thủ tướng lưu ý phải làm việc với từng địa phương, thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh. Tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa, nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk...

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026 - 2027, báo cáo trước 10.10.

Nhiệm vụ cấp bách quan trọng khác được Thủ tướng yêu cầu là Bộ GD-ĐT phối hợp với các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai ngay các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn trường học, không để phát sinh tiêu cực; những nơi nào đã làm tốt thì tiếp tục duy trì.

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Nêu rõ mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029 - 2030, nếu điều kiện cho phép thì thực hiện sớm hơn, Thủ tướng yêu cầu các bộ đánh giá nhu cầu, bố trí ngân sách nhà nước hằng năm phát sinh cho việc này để triển khai đồng bộ.