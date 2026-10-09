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    Chính trị

    Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu thăm chính thức Campuchia

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    Chiều 9.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia trong 2 ngày 9 - 10.10, theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet.

    Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Campuchia có Bộ trưởng Kế hoạch Bin Trachhai; đại diện Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Ngoại giao. 

    Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và cán bộ, nhân viên đại sứ quán.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia - Ảnh 1.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

    ẢNH: CHINHPHU.VN

    Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

    Chuyến thăm diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. 

    Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia - Ảnh 2.

    Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay

    ẢNH: CHINHPHU.VN

    Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, càng có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Campuchia thời gian qua.

    Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.

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