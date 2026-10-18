Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Mặt khác, đây cũng là dịp để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước ẢNH: TUẤN MINH

Hai Thủ tướng bước tới cúi chào quân kỳ ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH