Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
13/04/2026 11:29 GMT+7

Sáng 13.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14.4.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đón trên cương vị Thủ tướng và trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia phát triển tích cực.

Sau lễ đón, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Slovakia. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Slovakia.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới, góp phần tạo xung lực phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

ẢNH: TUẤN MINH

Khi hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Slovakia và Việt Nam được cử lên

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Slovakia

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia

Sau 76 năm thiết lập, quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây

ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Robert Fico tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Tin liên quan

Thủ tướng Slovakia sắp thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng

