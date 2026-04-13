Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Slovakia Robert Fico là vị khách quốc tế đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đón trên cương vị Thủ tướng và trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Slovakia phát triển tích cực.
Sau lễ đón, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Slovakia. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Slovakia.
Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mở ra những định hướng mới, góp phần tạo xung lực phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia
