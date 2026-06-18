Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga

Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. ASEAN đã đứng vững trước thử thách của thời gian, xây dựng một hệ thống hợp tác liên quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN ẢNH: NHẬT BẮC

Nhà lãnh đạo Nga công bố chương trình nghị sự toàn thể, theo đó, nội dung thảo luận sẽ tập trung các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay, đánh giá kết quả hợp tác Nga - ASEAN trong 35 năm qua và các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ tương lai của quan hệ Đối tác chiến lược Nga - ASEAN. Ông Putin cũng nhấn mạnh vào các nội dung kinh tế, trong hợp tác cần đảm bảo tính bao trùm đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga ẢNH: NHẬT BẮC

Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn tới trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga ẢNH: NHẬT BẮC

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam, cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò "cầu nối" thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.