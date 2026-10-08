Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, ngay sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và ông Saleumxay Kommasith nhậm chức Thủ tướng; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: CHINHPHU.VN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác giữa các địa phương; đồng thời ghi nhận nỗ lực của hai bên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới; nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy; các trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; nhấn mạnh đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, với tinh thần cam kết phải đi đôi với thực hiện, thực hiện phải có kết quả và kết quả phải tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân; qua đó tiếp tục đưa quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.