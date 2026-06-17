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Kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga trên chuyến bay Vietjet

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
Sáng 16.6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không tư nhân Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan, Liên bang Nga.

Việc người đứng đầu Chính phủ lựa chọn đồng hành cùng hành khách trên chuyến bay thương mại cùng người dân thay vì sử dụng chuyên cơ riêng đã để lại hình ảnh giản dị, gần gũi và thân thiện, gắn bó với người dân và doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khởi hành từ sân bay Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay Vietjet đi Kazan, Liên bang Nga

ẢNH: NGUYỄN QUANG

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16 - 18.6 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Nga.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Kazan, Liên bang Nga chiều 16.6 giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội nghị khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, cũng như đóng góp vào thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa ASEAN với Liên bang Nga.

Chuyến bay thương mại chở những người dân không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn góp phần đồng hành cùng các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, mang hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và khát vọng vươn xa đến với bạn bè quốc tế.

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