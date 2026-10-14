Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắn nhủ sinh viên ĐHQG TP.HCM: ‘Hãy làm chủ công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới’

“Các em bước vào giảng đường hôm nay không chỉ để nhận một tấm bằng cho riêng mình mà còn được trao những cơ hội để tiếp cận môi trường có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với đất nước”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, đất nước cần những người giỏi công nghệ, đồng thời cần những con người có năng lực, trách nhiệm, khát vọng, tri thức toàn cầu nhưng luôn gắn bó với cội nguồn Việt Nam. Sinh viên cần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng Phát biểu tại lễ khai khóa năm 2026 của ĐHQG TP.HCM ẢNH: ĐHQG TP.HCM

Thủ tướng khuyến khích các bạn trẻ học để hiểu bản chất vấn đề, chủ động đặt câu hỏi, tranh luận, thử nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, việc làm chủ công nghệ cần đi cùng sự trân trọng những giá trị từ gia đình, thầy cô, bạn bè và sự đồng hành của toàn xã hội.

Đánh giá về vai trò của ĐHQG TP.HCM, Thủ tướng tin tưởng với truyền thống hơn ba thập kỷ xây dựng, phát triển cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của các thế hệ thầy cô, người học, nơi đây sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm tri thức, đào tạo nhân tài, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu.

Thủ tướng kỳ vọng ĐHQG TP.HCM tiếp tục tạo ra những bước phát triển đột phá, đóng góp thiết thực vào năng lực tự chủ, sức cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.