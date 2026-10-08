Ra sân bay đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Vientiane Phokham Sayasone; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao Lào và Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào ẢNH: CHINHPHU.VN

Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Lào. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho những dấu mốc trong năm 2027, khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu với quan hệ với Lào; luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với Lào trên con đường phát triển đất nước; quyết tâm cùng Lào giữ gìn, vun đắp, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền chặt, nhất là trong giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn tới, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Qua chuyến thăm, hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và liên kết hai nền kinh tế.

Chuyến thăm đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực mới; giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường.