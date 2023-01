Thủ tướng: Nâng cấp đường sắt Hà Nội - TP.HCM, nghiên cứu tàu tốc độ cao Bắc - Nam

Chiều nay 26.1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa cứu một người đàn ông dưới sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), bàn giao cho công an cơ sở để liên hệ gia đình đón về.