Hôm nay 26.2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã đến thăm và giao lưu với sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, từ ngày 25 - 28.2. Đại diện Chính phủ Việt Nam có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Tại sự kiện, Thủ tướng New Zealand đã chia sẻ về các chương trình học bổng năm 2025 mà Chính phủ nước này dành cho Việt Nam, sau đó ông vui vẻ "selfie" với sinh viên của trường.



Thủ tướng New Zealand "selfie" với sinh viên Trường ĐH Ngoại thương ẢNH: THỦY DƯƠNG

Theo Thủ tướng Christopher Luxon, năm nay Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, giáo dục vẫn luôn là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai nước. New Zealand là một quốc gia đặc biệt - một nơi yêu thích để sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu, kể cả về lĩnh vực công nghệ cao, khoa học vũ trụ.

New Zealand không chỉ có nhiều trường ĐH có chất lượng cao mà còn là một trong những điểm đến đáng chú ý cho sinh viên Việt Nam nếu các em muốn trải nghiệm giáo dục tiếng Anh chất lượng cao. "Chúng tôi cũng phát triển các lĩnh vực STEM, kinh tế, y học, AI, chatbot… Đây là những lĩnh vực Việt Nam đang rất quan tâm, những công nghệ này cũng sẽ giúp thay đổi bộ mặt kinh tế của hai nước", Thủ tướng New Zealand nói.

Thủ tướng New Zealand cũng cho biết, khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam đang học tập tại New ZeaLand. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều sinh viên New Zealand tới Việt Nam học và nhiều sinh viên Việt Nam đến New Zealand học tập, nghiên cứu. Những sinh viên này sẽ trở thành "cây cầu hữu nghị", kết nối nhân dân giữa hai nước.

Trong sự kiện, Thủ tướng New Zealand cùng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã chứng kiến các hoạt động ký kết hợp tác giữa các trường ĐH New Zealand và Việt Nam.

Số lượng học bổng nhiều chưa từng có

Thủ tướng New Zealand cũng chia sẻ nội dung các chương trình học bổng của Chính phủ nước này dành cho Việt Nam, trong đó có một chương trình bắt đầu khởi động từ năm nay, học bổng NZUA.

NZUA là sáng kiến giáo dục mới do Chính phủ New Zealand phối hợp cùng các trường ĐH New Zealand triển khai dành riêng cho học sinh Việt Nam, áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2 năm 2026, với tổng giá trị gần 3,2 tỉ đồng. Chương trình học bổng NZUA 2025 bao gồm 14 suất học bổng, trị giá 15.000 NZD/suất khi nhập học tại một trong 8 ĐH công lập New Zealand: ĐH Auckland (UOA), ĐH Công nghệ Auckland (AUT), ĐH Massey (MU), ĐH Waikato (UOW), ĐH Victoria Wellington (VUW), ĐH Canterbury (UC), ĐH Lincoln (LU) và ĐH học Otago (UOO).



Thủ tướng New Zealand Christopher LuxonChristopher Luxon (giữa) và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cùng đại diện các trường ĐH Việt Nam và New Zealand ẢNH: QUÝ HIÊN

Chính phủ New Zealand còn dành cho Việt Nam 2 chương trình học bổng khác: Manaaki (sau ĐH), NZSS (trung học).

Trong đó Manaaki là học bổng toàn phần danh giá dành cho sinh viên quốc tế đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 449 sinh viên Việt Nam đã được hưởng học bổng này. Năm 2025, Chính phủ New Zealand nâng số lượng học bổng Manaaki cho Việt Nam lên 39 suất (từ 25 - 30 suất trong những năm trước). Đây cũng là số suất học bổng Manaaki cao nhất từ trước đến nay dành cho Việt Nam.

Học bổng NZSS là học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam, từ lớp 8 đến lớp 10, ra mắt từ năm 2019. Năm 2025 có 45 suất học bổng NZSS (cao nhất trong các năm triển khai). Mỗi suất hỗ trợ 50% học phí năm đầu tiên tại các trường trung học chất lượng ở New Zealand.