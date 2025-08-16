Thủ tướng: Nhà ở xã hội phải đa dạng hình thức mua, thuê mua

Sáng 16.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước xác định chủ trương mỗi người dân đều có chỗ ở. Đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Thủ tướng yêu cầu nhà ở xã hội phải đa dạng về phân khúc ẢNH: NHẬT BẮC

Việc đảm bảo cho mỗi người dân đều có chỗ ở là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 và gần đây bổ sung thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở. Trong năm 2025 phải xây dựng 100.000 căn.

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu của đề án, trong đó ngay trong năm 2025 hoàn thành xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội còn nhiều việc phải làm.

Đặc biệt, chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương của TP.Huế, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đa dạng hình thức mua, thuê mua. Nhà ở xã hội phải đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hoá, y tế, giáo dục…