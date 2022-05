Thủ tướng Nhật Bản phản đối hành động đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông

Hợp tác nâng cao năng lực bảo đảm an toàn biển

Chiều 1.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ono Hikariko đã có cuộc họp báo về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (30.4 - 1.5).

Thông tin về cuộc hội đàm giữa 2 Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản diễn ra sáng 1.5, bà Ono Hikariko cho biết, Thủ tướng Kishida Fumio đã đề cập tới nhiều vấn đề gồm: hợp tác kinh tế; giao lưu con người; hợp tác an ninh quốc phòng và các vấn đề liên quan tình hình khu vực và thế giới…

Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh việc Việt Nam - Nhật Bản thống nhất xây dựng nền tảng trong việc gửi thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản và trông chờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong nội dung này.

Phía Nhật Bản cũng sẽ hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, cắt giảm phát thải carbon cũng như tăng cường năng lực phòng chống thiên tai qua vệ tinh quan sát trái đất.

Thủ tướng Nhật Bản đã giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sáng kiến xây dựng Cộng đồng phát thải ròng băng không ở châu Á. Đây là sáng kiến được ông Kishida Fumio đưa ra từ khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm ngoái.

Về an ninh quốc phòng, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam thông qua hỗ trợ năng lực an ninh mạng cho quân đội Việt Nam cũng như trong hợp tác phòng vệ, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn trên biển.

Mối quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay

Liên quan tới tình hình khu vực và quốc tế, bà Ono Hikariko cho biết, hai thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn liên quan tới tình hình Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản hoan nghênh Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ mang tính nhân đạo tại Ukraine.





“Thủ tướng Kishida Fumio đã trao đổi phản đối mạnh mẽ hành động thay đổi hiện trạng một cách đơn phương tại Biển Đông”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông tin và cho biết, ông Kishida Fumio cũng đã trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về vấn đề Bắc Triều Tiên, Myanmar tại cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã trao đổi về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTTPP) trong đó nhấn mạnh Nhật Bản bảo vệ tinh thần và nguyên tắc trong việc không chấp nhận những ép buộc về kinh tế cũng như những hành vi thương mại không lành mạnh.

Bên cạnh đó, hai thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản cũng thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ liên quan tới sự phát triển của khu vực đồng bằng sông Mê Kông, trong đó có triển Khoa học hợp tác Nhật Bản - Mê Kông.

“Thủ tướng Nhật Bản đã có khẳng định sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra một thời đại mới giữa 2 quốc gia nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau”, bà Ono Hikariko cho hay.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đánh giá: “Việt Nam và Nhật Bản đang trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay”.

“Việt Nam - Nhật Bản có cùng chí hướng trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và trong nhiều vấn đề khu vực, quốc tế như vấn đề Ukraine hay Biển Đông. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Bản với cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay khẳng định sự hợp tác, mối quan tâm với những vấn đề này. Ngoài ra, chuyến thăm lần này là bước đệm rất quan trọng cho mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước vào năm sau”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh.