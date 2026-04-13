Thủ tướng Orban nhận thất bại trong bầu cử Hungary

Nhà lãnh đạo kỳ cựu theo đường lối dân tộc chủ nghĩa của Hungary, ông Viktor Orban, đã thừa nhận thất bại vào hôm 12.4 sau chiến thắng áp đảo của đảng đối lập mới nổi Tisza trong cuộc bầu cử.

Kết quả này là một đòn giáng vào cả các đồng minh của ông Orban tại Nga lẫn Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đảng Tisza của ông Peter Magyar đã giành được đa số 2/3 tại quốc hội, cho phép tiến hành cải cách thể chế sâu rộng và cho phép chính phủ mới tái cấu trúc các thể chế chủ chốt.

Kết quả này đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của ông Orban và có những tác động đáng kể không chỉ đối với Hungary mà còn đối với Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và hơn thế nữa.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary tại Budapest, Hungary hôm 12.4 ẢNH: REUTERS

Nửa giờ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, dữ liệu cho thấy gần 78% cử tri đã đi bỏ phiếu, tăng so với mức gần 68% của bốn năm trước đó.

Ông Orban, một người hoài nghi châu Âu, đã tạo ra một mô hình được xem là hình mẫu cho phong trào Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump và những người ngưỡng mộ phong trào này tại châu Âu.

Nhưng nhiều người Hungary ngày càng mệt mỏi với chính trị gia 62 tuổi này, sau ba năm trì trệ kinh tế và chi phí sinh hoạt tăng vọt, cũng như những báo cáo về việc các nhà tài phiệt thân cận với chính phủ tích lũy nhiều của cải hơn.

Lãnh đạo đảng Tisza là ông Magyar đã khai thác thành công sự bất mãn này để giành chiến thắng.

Việc ông Orban rời khỏi vị trí quyền lực khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin mất đi đồng minh chính của mình trong EU và gây chấn động trong các giới cánh hữu phương Tây, bao gồm cả Nhà Trắng.