Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thủ tướng Orban nhận thất bại trong bầu cử Hungary
Video Thế giới

Thủ tướng Orban nhận thất bại trong bầu cử Hungary

13/04/2026 10:44 GMT+7

Lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc kỳ cựu của Hungary, ông Viktor Orban, đã thừa nhận thất bại vào hôm 12.4 sau chiến thắng áp đảo của đảng đối lập Tisza trong cuộc bầu cử, một đòn giáng mạnh vào các đồng minh của ông ở Nga và Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đảng Tisza của ông Peter Magyar đã giành được đa số 2/3 tại quốc hội, cho phép tiến hành cải cách thể chế sâu rộng và cho phép chính phủ mới tái cấu trúc các thể chế chủ chốt.

Kết quả này đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của ông Orban và có những tác động đáng kể không chỉ đối với Hungary mà còn đối với Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và hơn thế nữa.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary tại Budapest, Hungary hôm 12.4

ẢNH: REUTERS

Nửa giờ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, dữ liệu cho thấy gần 78% cử tri đã đi bỏ phiếu, tăng so với mức gần 68% của bốn năm trước đó.

Ông Orban, một người hoài nghi châu Âu, đã tạo ra một mô hình được xem là hình mẫu cho phong trào Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump và những người ngưỡng mộ phong trào này tại châu Âu.

Nhưng nhiều người Hungary ngày càng mệt mỏi với chính trị gia 62 tuổi này, sau ba năm trì trệ kinh tế và chi phí sinh hoạt tăng vọt, cũng như những báo cáo về việc các nhà tài phiệt thân cận với chính phủ tích lũy nhiều của cải hơn.

Lãnh đạo đảng Tisza là ông Magyar đã khai thác thành công sự bất mãn này để giành chiến thắng.

Việc ông Orban rời khỏi vị trí quyền lực khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin mất đi đồng minh chính của mình trong EU và gây chấn động trong các giới cánh hữu phương Tây, bao gồm cả Nhà Trắng.

Khám phá thêm chủ đề

Hungary Viktor Orban bầu cử đảng Tisza Peter Magyar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận