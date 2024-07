Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm lo đời sống người có công ngày càng tốt đẹp

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt "Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ" do Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND TP.Hà Nội tổ chức sáng 23.7.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người có công với cách mạng NHẬT BẮC

Tri ân gần 1,2 triệu người con ưu tú đã dũng cảm, hy sinh quên mình

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hội nghị tri ân người có công với cách mạng diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta; người luôn đặc biệt quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, ngày 27.7 hằng năm trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Là dịp để toàn dân, toàn quân bày tỏ lòng tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"Chúng ta tri ân gần 1,2 triệu người con ưu tú đã dũng cảm, xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, trong đó rất nhiều người ở lại với tuổi 18, đôi mươi, để lại phía sau bao ước mơ, hoài bão còn dang dở, những trang sách giảng đường, gia đình, người thân nơi hậu phương lên đường thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do và nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta tri ân biết bao người đã mãi mãi không trở về, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi.

Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng cũng bày tỏ tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và cùng chia sẻ, làm vơi đi những nỗi đau, vết thương đó với trên 400 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công với cách mạng trong cả nước qua các thời kỳ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong sự phát triển của đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như hôm nay, người dân được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc, càng phải ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Hãy sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất

Bày tỏ nỗi xót xa khi thăm nghĩa trang đồi A1 tại Điện Biên dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, thấy rất nhiều mộ liệt sĩ vẫn đề những dòng chữ "mộ liệt sĩ chưa biết tên", "mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin", Thủ tướng thông tin: "Công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng khó khăn; còn khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập; khoảng 600.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc còn thiếu thông tin, cần bổ sung, xác định danh tính…".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao kết quả giám định gen xác định danh tính hài cốt cho thân nhân 10 gia đình liệt sĩ NHẬT BẮC

Theo Thủ tướng, việc chính thức ra mắt Ngân hàng Gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, đáp lại niềm mong mỏi rằng tương lai không xa, các liệt sĩ đã nằm xuống, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sẽ được quy tập và xác định được danh tính.

Trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong đó tập trung rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần "không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta".

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ; để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng tốt đẹp hơn.

Thủ tướng cũng kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ, tri ân và tâm niệm "Hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân!", như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh.