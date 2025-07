Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc giải bóng đá Công an-Cảnh sát ASEAN

Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam; Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành giải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang trao hoa, cờ lưu niệm cho 8 trưởng đoàn

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc

Ngoài ra có sự hiện diện của hơn 20 đại sứ và đại diện đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao hoa, cờ lưu niệm cho 8 trưởng đoàn các nước tham dự giải; đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao bảng danh vị cho các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng giải đấu năm nay.

Các màn biểu diễn ở lễ khai mạc vô cùng mãn nhãn

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc SHB phát biểu

Thông qua nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc đa ngôn ngữ, kết hợp với sự đầu tư quy mô và sức sáng tạo không giới hạn của người Việt Nam, lễ khai mạc giải bóng đá Công An-Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức thành công rực rỡ, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Giải bóng đá Công an-Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7.7 đến 15.7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ giải.