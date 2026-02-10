Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch

Ngày 10.2, tại xã Cẩm Thạch, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các học sinh tiến vào khu vực làm lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch ẢNH: PHÚC NGƯ

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác giáo dục và đào tạo ở khu vực miền núi như Cẩm Thạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó, việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Thủ tướng cho biết, trường học là nơi "gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng" và trường phải thực sự trở thành mái nhà thứ hai của các em học sinh. Cùng với đó, trường học không chỉ dạy chữ mà phải là nơi gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, gắn với tư duy khoa học, hiện đại, hội nhập.

Với các thầy, cô giáo phải luôn tâm huyết, giữ ngọn lửa yêu nghề, yêu trò, không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải gương mẫu trong rèn luyện, khích lệ, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng để các thế hệ học sinh được chắp cánh ước mơ, vươn lên thay đổi cuộc đời.

Với các em học sinh, phải chủ động, tích cực rèn luyện "Đức - Trí - Thể - Mỹ"; học tập thật tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương tươi đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các đơn vị và em học sinh ấn nút khởi công xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch ẢNH: PHÚC NGƯ

Để đảm bảo công trình đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các nhà tài trợ, đơn vị thi công phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca 4 kíp", quyết liệt thi công, sớm hoàn thành công trình.

Tỉnh Thanh Hóa kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch và các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khác trên địa bàn để đảm bảo các trường xây dựng xong trước 31.8.2026.

Người dân và học sinh xã Cẩm Thạch chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: PHÚC NGƯ

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà thương binh, cán bộ, giáo viên, học sinh gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Cẩm Thạch.

Quá trình thăm hỏi, tặng quà, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa dành nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, trong đó tách đối tượng bảo trợ xã hội với người nghèo để có giải pháp phù hợp, tiếp tục quan tâm, rà soát xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Xã Cẩm Thạch có diện tích tự nhiên hơn 106 km2, dân số gần 32.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kinh và Mường. Xã có 4 trường THCS, 4 trường tiểu học và 4 trường mầm non, với tổng số 5.676 học sinh, điều kiện cơ sở vật chất giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (thuộc Bộ Quốc phòng) cùng tài trợ. Dự án đầu tư xây dựng trường đảm bảo đồng bộ, hiện đại, trên tổng diện tích 11.000 m2, gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị.



