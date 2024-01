Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương nhiều nguyên thủ tại WEF 54

Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS Klaus Schwab đã trao đổi về những chủ đề lớn của hội nghị WEF Davos năm nay, những thách thức hiện nay, các xu thế phát triển mới và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF.



Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo bên lề WEF Davos 2024 TTXVN

Đánh giá cao chủ đề "Tái thiết lòng tin", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là chủ đề thiết thực, phù hợp, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay; đóng góp vào quá trình củng cố niềm tin, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, truyền cảm hứng cho mọi quốc gia, chung tay vì sự phát triển của nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự giúp đỡ của WEF trong trao đổi, tư vấn, xây dựng chính sách, kết nối với các doanh nghiệp thành viên WEF, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam.

GS Klaus Schwab cho rằng, sự tham dự và những chia sẻ sâu sắc, tầm nhìn định hướng chiến lược của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang đến những thông điệp, giải pháp quan trọng ứng phó với các thách thức, khôi phục niềm tin toàn cầu.

Chủ tịch WEF đánh giá cao Việt Nam có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, là một nền kinh tế đang cải cách mạnh mẽ, tập trung vào các ngành công nghệ cao, chế tạo, thúc đẩy phát triển xanh... sẽ sớm trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và GS Klaus Schwab, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Giám đốc điều hành WEF Jeremy Jurgens đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh và Giám đốc điều hành WEF Saadia Zahihi đã ký Ý định thư tham gia Sáng kiến mạng lưới tăng tốc thu hẹp khoảng cách kỹ năng.

Đây là những lĩnh vực hợp tác quan trọng triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - WEF giai đoạn 2023 - 2026. Các văn kiện hợp tác này là nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - WEF đi vào chiều sâu với các kết quả thực chất, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực để chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó thiết lập hệ sinh thái đồng bộ để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hàn Quốc Han Dack-soo nhấn mạnh, người dân và Chính phủ Hàn Quốc luôn nghĩ về Việt Nam như một người bạn hết sức gần gũi. Mối quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt, ngày càng gắn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo bên lề WEF Davos 2024 TTXVN

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện quan hệ hai nước trên cơ sở lòng tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao, quan hệ mật thiết giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, trong đó trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về hợp tác kinh tế. Trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc để làm quan hệ hai nước mạnh mẽ hơn, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam; tích cực xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp giải trí, văn hóa và thời trang.

Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Ukraine. Trước tình hình hiện nay, để duy trì đà quan hệ, hai bên nhất trí phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm các biện pháp để khôi phục trao đổi thương mại về những mặt hàng hai bên có thế mạnh.

Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tạo điều kiện để các bên liên quan đàm phán, thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân.

Tổng thống Ukraine đánh giá cao lập trường của Việt Nam, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ cũng như Thủ tướng Alexander De Croo sớm thăm Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, hai Thủ tướng khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, gắn văn hóa với du lịch. Về đối tác chiến lược về nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh.

Thủ tướng Alexander De Croo khẳng định, EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên; chia sẻ sự quan tâm và sẽ thúc đẩy sớm thông qua EVIPA.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ ủng hộ lập trường của ASEAN, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.