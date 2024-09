Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nên hướng học sinh Trường Hy Vọng vào các ngành mới nổi

Ngày 1.9, đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm và động viên các em học sinh tại Trường Hy Vọng - trường nội trú dành cho trẻ em không may mắn, mất cha mẹ do đại dịch Covid-19 - do Tập đoàn FPT sáng lập.



Ân cần hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của các em học sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi thấy các em rạng rỡ trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, động viên học sinh Trường Hy Vọng ẢNH: HOÀNG SƠN

"Trường ra đời sau đại dịch Covid-19, không ai có thể quên được những đau thương của đại dịch này. Trong sự mất mát đó, có sự ra đời của Trường Hy Vọng", Thủ tướng nói và hoan nghênh ý tưởng này của FPT.

Theo Thủ tướng, đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Khi khó khăn, mất mát hy sinh thì mọi người lại đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Hy vọng các em học sinh tại Trường Hy Vọng gìn giữ và phát triển truyền thống quý báu đó lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Hy Vọng ẢNH: HOÀNG SƠN

"Các em học sinh đến từ 43 tỉnh, 13 dân tộc tề tựu bên mái trường này thì đề nghị các địa phương cũng phải giữ mối liên hệ giữa địa phương với nhà trường. FPT hướng cho các cháu vào các ngành mới nổi, những ngành mà FPT có điều kiện tiếp nhận các cháu. Ví dụ như kỹ sư phần mềm, kỹ sư AI, chip bán dẫn… Như vậy, sẽ gắn bó với FPT nhiều hơn. Đây là chính sách an sinh của FPT, tôi rất hoan nghênh", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn bên cạnh các học sinh Trường Hy Vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung. Nhà trường cần chính sách gì để phát triển thì đề xuất. Bởi theo Thủ tướng, đầu tư cho học sinh là đầu tư cho sự phát triển. Đầu tư này bao gồm cả chính sách, cơ chế, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Những phần quà của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến học sinh ẢNH: HOÀNG SƠN

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, cho biết ở Trường Hy Vọng các em học sinh không chỉ được học mà còn được phát triển toàn diện. Các em được phát triển thể chất, được chơi, được phát huy các năng khiếu, sở trường của mình, được sáng tạo làm ra những sản phẩm có ý nghĩa. Có những sản phẩm của học sinh được FPT dùng làm quà tặng đặc biệt cho đối tác nước ngoài.

"Ở Trường Hy Vọng, các em được đào tạo để trở thành những con người biết yêu thương, hội tụ được những giá trị văn hóa của con người Việt Nam", ông Bình chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn FPT và Tiêm chủng FPT Long Châu đã gửi tặng Trường Hy Vọng và phụ nữ, trẻ em TP.Đà Nẵng 10.000 mũi vắc xin, góp phần thúc đẩy phát triển y tế dự phòng, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Tập đoàn FPT trao tặng 10.000 mũi vắc xin cho phụ nữ, trẻ em TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Sau 3 năm, trường hiện có hơn 300 học sinh đến từ 43 tỉnh, thành và 13 dân tộc anh em trên cả nước.