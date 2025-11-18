Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait

Bài phát biểu có chủ đề "Đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển vững chắc lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á, Vùng Vịnh và Trung Đông".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Học viện Ngoại giao Kuwait ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới ngày nay và cho rằng, trong quan hệ quốc tế hiện nay nổi lên 6 mâu thuẫn lớn; tuy nhiên, điều đáng mừng là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là khát vọng cháy bỏng của tất cả các dân tộc trên thế giới, mặc dù còn nhiều rào cản: chính trị phân cực; kinh tế phân tách; thể chế phân mảnh; phát triển phân hóa.

Thủ tướng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam từng khẳng định: "Quan sơn muôn dặm một nhà. Vì trong bốn biển đều là anh em". Cựu Quốc vương Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah từng phát biểu tại Liên Hiệp Quốc: "Mặc dù các dân tộc trên thế giới có sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và sắc tộc, nhưng đều có điểm chung về khát vọng, hoài bão và hy vọng. Tất cả chúng ta đều khao khát một thế giới hòa bình, an ninh và công lý được thực thi".

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong tình hình thế giới hiện nay, những thông điệp này còn nguyên giá trị, phản ánh những khát vọng của hai nước Việt Nam và Kuwait, đó là tình yêu hòa bình, trọng công lý, lẽ phải, bác ái và khát vọng phát triển vì con người.

Về quan hệ Việt Nam - Kuwait, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Kuwait đều có chung tinh thần yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, là những người bạn thủy chung, gắn bó, mong muốn hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát triển nhanh và bền vững.

Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện với khu vực Vùng Vịnh nói riêng, Trung Đông nói chung, đặc biệt là với Nhà nước Kuwait.

Kuwait cũng là quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ưu đãi lớn nhất cho Việt Nam, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; trong đó công trình thủy lợi Dầu Tiếng là dự án đầu tiên được Kuwait cấp vốn ODA năm 1979. Việt Nam không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của Kuwait hỗ trợ 600.000 liều vaccine trong lúc Việt Nam gặp khó khăn nhất trong đại dịch Covid-19.

Kuwait là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu tại Trung Đông vào Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 7,3 tỉ USD và dự án biểu tượng lọc hoá dầu Nghi Sơn (tổng vốn đầu tư trên 9 tỉ USD, trong đó Kuwait góp hơn 3 tỉ USD).

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị - ngoại giao và còn chậm so với yêu cầu phát triển. Hai nước cần vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng bước vào một giai đoạn hợp tác phát triển mới với tâm thế mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đã có các cuộc hội kiến rất chân thành, tình cảm, cởi mở và sâu sắc với Quốc vương, Hoàng Thái tử và hội đàm rất thành công với Thủ tướng Kuwait; xác định quan hệ song phương toàn diện, bao trùm và đột phá hơn nữa trên các lĩnh vực.

"Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm và những lời chia sẻ chân thành, ấm áp, "từ trái tim đến trái tim" của Quốc vương Kuwait. Ngài khẳng định: hai nước luôn là người bạn đồng hành tin cậy, chân thành của nhau; Kuwait luôn coi Việt Nam là bạn tốt; lợi ích của Việt Nam cũng là lợi ích của Kuwait; quan tâm đến nhân dân Việt Nam như là nhân dân Kuwait. Tôi cũng khẳng định với Quốc vương: Kuwait luôn có một người bạn chân thành, tin cậy và đang phát triển mạnh mẽ là Việt Nam - Việt Nam luôn ở bên cạnh và cùng phát triển với Kuwait", Thủ tướng chia sẻ.

Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và đã có những trao đổi rất hiệu quả, thực chất; cùng thống nhất 9 lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong thời gian tới.

Hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và Vùng Vịnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua gần 5 thập kỷ đồng hành, mặc dù thế giới trải qua rất nhiều biến động, nhưng Việt Nam và Kuwait luôn nhất quán "đồng hành bền bỉ, gắn kết chặt chẽ, tin tưởng sâu sắc, hành động thiết thực, hướng tới tương lai", tất cả vì lợi ích của nhân dân hai nước.

"Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Kuwait đã chứng minh rằng: khi hai quốc gia, hai dân tộc cùng chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, độc lập và phát triển, thì khoảng cách địa lý hay khác biệt về văn hóa không phải là rào cản. Ngược lại, đó chính là chất liệu để chúng ta làm giàu thêm sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng tầm nhìn, củng cố niềm tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định: quan hệ Việt Nam - Kuwait đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và Vùng Vịnh, đồng thời là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông.

Trên tầm cao mới là quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam - Kuwait sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hỗ trợ cùng nhau phát triển, cùng nhau đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, thế giới.

"Chúng ta tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam - Kuwait không chỉ dừng lại ở những gì chúng ta đã có, không dừng lại ở văn kiện ngoại giao, mà sẽ trở thành một hành trình của niềm tin, sự gắn kết và hành động, của kết nối trái tim đến trái tim - bắt đầu bằng sự kết nối từ hai Nhà nước, hai Chính phủ, các địa phương, từ các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu, từ những doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từng người dân hai nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Kuwait. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Kuwait lên đường tới thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb.