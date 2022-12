Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị ASEAN-EU và thăm 3 nước châu Âu

Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 5.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand và Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand.