'Vén màn' sự thành công của hơn 50 ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Anh - sinh năm 1990, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM, từng là phóng viên mảng giải trí của một tờ báo, vừa cùng công ty của mình là Double U nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc khu vực châu Á 2022” (SME100 Awards 2022 - Fast Moving Companies) vào ngày 1.12.

Giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc khu vực châu Á 2022” mà Nguyễn Hữu Anh nhận được do SME Magazine - một trong những tạp chí kinh tế uy tín bán chạy hàng đầu châu Á, bình chọn và trao tặng.

SME100 Awards là giải thưởng tổ chức lần đầu tiên từ năm 2009 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển đáng ghi nhận ở các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Với hơn 20 ngành nghề, lĩnh vực được xét duyệt cùng hàng chục nghìn đề cử mỗi năm trên các quốc gia, SME100 không chỉ là một giải thưởng mà còn là thước đo chuẩn mực tin cậy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực châu Á. Giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2020.

Double U là doanh nghiệp truyền thông - giải trí duy nhất được vinh danh trong lễ trao giải SME100 Awards 2022. Giải thưởng đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình hành trình 3 năm phát triển của Double U từ một music marketing agency (tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tiếp thị quảng cáo, truyền thông âm nhạc) trẻ, đến một công ty được tín nhiệm bởi các giải pháp truyền thông tiếp thị sử dụng người nổi tiếng và các yếu tố giải trí hiệu quả.

"SME100 Awards ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong việc định hướng Double U trở thành một trong những công ty tiếp thị giải trí tiên phong tại Việt Nam. Đây là động lực to lớn để chúng tôi phát triển mạng lưới nghệ sĩ khai thác thương mại vượt hơn cột mốc 40 nghệ sĩ như hiện tại, cũng như cung cấp thêm nhiều giải pháp sáng tạo hơn cho khách hàng của chúng tôi trong tương lai" - Nguyễn Hữu Anh, CEO - Đồng sáng lập Double U cho biết.





Từ phóng viên trẻ mở agency 'quản lý thương mại' 50 nghệ sĩ Việt, đến giải thưởng châu Á

Double U được thành lập vào năm 2019 bởi các thành viên Nguyễn Hữu Anh, Phan Phượng Tường và Tôn Nữ Như Ngọc (tất cả đều còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9X). Bộ ba sáng lập công ty đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, đứng sau các chiến dịch thành công của nhiều nhãn hàng và nghệ sĩ.

Double U ra đời với công việc ban đầu là "thu hẹp khoảng cách giữa âm nhạc thuần tuý và quảng cáo". Công ty cung cấp các dịch vụ tiếp thị sử dụng âm nhạc, giải trí và người nổi tiếng, hướng đến khách hàng là các thương hiệu đa ngành nghề. Bên cạnh đó, Double U cũng là đơn vị tiên phong trên thị trường mang đến các giải pháp toàn diện cho nghệ sĩ như chiến lược xây dựng hình ảnh, chiến lược sản phẩm, kế hoạch truyền thông – marketing, tư vấn phát hành âm nhạc…

Khởi đầu với 3 nhân sự chủ chốt, đến nay Double U đã có gần 30 nhân viên, là tập hợp những người trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê nhằm mang đến những giải pháp tiếp thị sử dụng âm nhạc, giải trí và người nổi tiếng, hướng đến khách hàng là các thương hiệu đa ngành nghề cùng các tập đoàn lớn trong ngoài nước. Double U là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Grab, CIMB, TIKI, Baemin, Unilever, Techcombank, Viettel Media, Pinetree Securities…

Đáng chú ý, Double U đang là đại diện khai thác thương mại cho gần 50 nghệ sĩ Việt, đồng thời mang đến các giải pháp toàn diện cho nghệ sĩ như chiến lược xây dựng hình ảnh, chiến lược sản phẩm, kế hoạch truyền thông – marketing, tư vấn phát hành âm nhạc… để cùng mọi người có những bước tiến chuyên nghiệp và xa hơn.









Hậu trường sự nổi tiếng của 50 ca sĩ, diễn viên ở Việt Nam

Các nghệ sĩ đang được độc quyền khai thác thương mại bởi Double U gồm: ca sĩ Min, Hoàng Dũng, Đức Phúc, JayKii, MC – Á hậu Hoàng Oanh, nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền, Huỳnh Hiền Năng, Kai Đinh, giám đốc sáng tạo Ben Phạm, ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân.

Double U cũng đang hợp tác ưu tiên khai thác thương mại với: GOM Entertainment (ca sĩ – diễn viên Chi Pu), 6th Sense Entertainment (ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, ca sĩ – diễn viên Song Luân, ca sĩ Tùng Maru, Cody Nam Võ, K.O, Toof.p, Annie, Liz Nguỵ Thuỳ Linh…), CMazor Entertainment (nữ ca sĩ Orange, nhạc sĩ Mew Amazing…), Great Entertainment (diễn viên Liên Bỉnh Phát, Nhã Phương, Diễm My 9X, nhà sản xuất âm nhạc Masew, Rapper B Ray, Ca sĩ ca sĩ Quân AP, Yến Tatoo, Bảo Yến Rosie, Nguyên Jenda, người mẫu - diễn viên Lâm Thanh Nhã…), OnlyC Production (nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Only C), nhóm nhạc Da LAB, người mẫu Trương Hoàng Mai Anh, nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam, Quang Hùng Master D…

MC – Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ: “Rất ít nghệ sĩ có khả năng tự quản lý các hoạt động thương mại, truyền thông, nhất là những người không có quản lý riêng như tôi. Khi đang đắm chìm với đam mê, với những kịch bản hay dự án mới, tôi thấy yên tâm hơn khi có một đơn vị chuyên nghiệp, hỗ trợ các mảng liên quan như Double U”.

Ca sĩ Hoàng Dũng - nghệ sĩ đang hợp tác khai thác độc quyền thương mại, chiến lược cùng Double U, nói: “Khi có được sự hỗ trợ của một đội ngũ marketing, truyền thông chuyên nghiệp, nghệ sĩ mới có thể yên tâm và tập trung hoàn toàn vào tác phẩm của mình, giúp nghệ sĩ có thêm nhiều cơ hội, tự tin hơn trên con đường nghệ thuật của mình”.

Một số chiến dịch âm nhạc thành công và tạo được tiếng vang cho nhãn hàng và nghệ sĩ do Double U thực hiện như: Em bé (Baemin), Chi Pu Comeback (GOM Entertainment), Hoàng Dũng Live Session 25 mét vuông và Yên EP (Lirico Entertainment), Trạm cảm xúc (1989s Entertainment)… hay các dự án bùng nổ Double U kết hợp cùng Dentsu Redder thực hiện như Đi để trở về (Bitis’s Hunter), Đi về nhà (Honda Vietnam), Mang tiền về cho mẹ (Đen Vâu, Honda Vietnam), Em là châu báu (PNJ), Mlem mlem (Chinsu), Có chuyện cùng chill (Beck’s Ice), Thầm thương trộm nhớ (Samsung), Đàn ông không nói (Sting)…

Double U cũng là đơn vị kết nối hợp tác nhãn hàng trong nhiều dự án âm nhạc nổi bật như MV Trên tình bạn dưới tình yêu (Min), Cà phê (Min), Đoạn kết mới (Hoàng Dũng), 3 giờ sáng (JayKii), Có lẽ anh chưa từng (Only C), Thức giấc (DaLAB), Quá khứ đôi - Hiện tại đơn (Đức Phúc)...

“Ba năm qua, Double U không ngừng nỗ lực để được gần 50 ca sĩ - diễn viên nổi tiếng tin tưởng giao trọng trách tối ưu mảng thương mại, giúp nghệ sĩ có thêm cánh tay trợ lực chuyên nghiệp và hiệu quả trong mối quan hệ hợp tác với nhãn hàng – đối tác, để nghệ sĩ và công ty quản lý hoàn toàn tập trung vào chuyên môn cũng như chất riêng của mình, mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay, sáng tạo nhất. Chúng tôi hạnh phúc khi góp phần mang đến những màu sắc mới mẻ, thúc đẩy thị trường sôi động hơn, đưa tiếp thị âm nhạc và giải trí lên một nấc thang mới, tạo bước tiến quan trọng cho ngành giải trí Việt Nam vươn xa hơn nữa” - Nguyễn Hữu Anh chia sẻ.