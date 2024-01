Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường thi công đường điện 500 kV mạch 3

Tại hiện trường thi công cột số 100, đường dây 500 kV mạch 3 tuyến Nam Định - Thanh Hóa, thuộc địa phận xã Hà Hải (H.Hà Trung), Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, kỹ sư, công nhân và động viên tinh thần lao động dù thời tiết giá rét.

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu nêu cao tinh thần "vượt nắng thắng mưa"; thi công "3 ca, 4 kíp", khắc phục mọi khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết để sớm đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích đúng kế hoạch.

Dù trời đã tối, thời tiết giá rét nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác vẫn đến kiểm tra việc thi công và hỏi thăm, động viên công nhân đang thi công dự án đường điện 500 kV mạch 3 tại khu vực xã Hà Hải (H.Hà Trung, Thanh Hóa) MINH HIẾU

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án đường dây 500 kV Nam Định - Thanh Hóa.



Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh, gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 22.000 tỉ đồng, do EVNNPT thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà và động viên công nhân thi công dự án VGP

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra việc thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công dự án tại vị trí số 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, (H.Quỳnh Phụ, Thái Bình); vị trí 13 trên địa bàn xã Nghĩa Hồng (H.Nghĩa Hưng, Nam Định); vị trí 41 ở xã Thượng Kiệm (H.Kim Sơn, Ninh Bình).

Tại các nơi đến kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc; cũng như vai trò chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo chỉ đạo, khởi công dự án và tập trung thi công công trình.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công để quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6.