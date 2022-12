Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh chống 'giặc nội xâm', tham nhũng

Sáng 19.12, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đẩy xa nguy cơ mất an ninh ra khỏi biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an T.Ư, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực.





Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị xã hội, người dân và phát triển kinh tế.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa, rèn luyện và phấn đấu, để lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại hội nghị, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022.

Theo báo cáo, trong năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Công an đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức; phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa và 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.