Thủ tướng phát lệnh mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, khai thác cuối 2025

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thời gian vừa qua đã huy động nguồn lực lớn từ vốn ngân sách và vốn xã hội hoá để đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, trong đó có hạ tầng hàng không.

Thủ tướng bắt tay công nhân thi công dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài TTXVN

Theo Thủ tướng, bên cạnh các dự án lớn, ACV cần sớm nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không địa phương trong đó có sân bay Cà Mau - nơi cực Nam của đất nước, sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận), sân bay Rạng Đông (Bình Thuận). Qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển du lịch và thu hút đầu tư.



Với Cảng HKQT Nội Bài, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại năm 2023 sân bay đã đạt sản lượng hàng khách lên tới 30 triệu lượt, đứng thứ 2 cả nước. Sản lượng vận tải hàng hoá lớn nhất nước.

Nội Bài cũng là đầu mối giao thông quan trọng, là sân bay đối ngoại quan trọng khi đã thực hiện gần 300 chuyến bay chuyên cơ, ưu tiên. Sau một thời gian khai thác, nhiều hạng mục tại Cảng HKQT Nội Bài, trong đó có nhà ga T2 đã quá tải, đòi hỏi phải khẩn trương nâng cấp, mở rộng.

Thủ tướng cũng biểu dương ACV đã có thay đổi, chuyển biến về tư duy, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư, trong đó có việc hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng nhà ga T2 Nội Bài trong thời gian rất ngắn.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý ACV cần hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng trong bối cảnh vừa thi công, vừa khai thác, vừa mở rộng mới, vừa phải đồng bộ với các hạng mục đã được thi công đưa vao khai thac cách đây gần 10 năm.

Thủ tướng xem phối cảnh mở rộng nhà ga T2 TTXVN

Về phía các nhà thầu, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định hợp đồng, quy định pháp luật về xây dựng, huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực chất lượng cao, tuyệt đối không đưa vật liệu không đảm bảo vào công trường, áp dụng công nghệ hiện đại.



"Chậm nhất là phải đưa công trình vào khai thác trước ngày 31.12.2025. Với năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án lớn trước đó và trách nhiệm của ACV, tôi tin chắc sẽ hoàn thành mục tiêu này", Thủ tướng lưu ý.

Theo ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐTV ACV, cùng với gói thầu được khởi công hôm nay, ACV đang thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông là dự án thành phần 3 - dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, dự án nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.



Đồng thời, đang tích cực thực hiện các thủ tục, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để sớm khởi công các dự án mở rộng Cảng HKQT Cát Bi, nâng cấp cảng hàng không Cà Mau, Đồng Hới và các dự án khác, với tổng mức đầu tư 138.000 tỉ đồng.

Đại diện liên danh nhà thầu Việt Bắc (Tổng công ty CP Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Xuân Mai), cho biết gói thầu 12 cải tạo, mở rộng được triển khai thực hiện trong điều kiện khai thác, vận hành bình thường của nhà ga T2 hiện hữu. Vì vậy, nhà thầu phải có phương án tổ chức, quản lý điều hành khoa học, hạn chế tối đa xung đột trong quá trình thi công, không ảnh hưởng tới hoạt động khai thác.

Đây là gói thầu khó, phức tạp, yêu cầu rất cao về năng lực tổ chức điều hành, thi công, lắp đặt kết nối với các hệ thống hiện hữu của nhà ga. Do đó, liên danh sẽ tập trung nhân lực, thiết bị và áp dụng triệt để hệ thống quản trị chuyên nghiệp, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an ninh và an toàn lao động trong quá trình thi công dự án.

Nhà ga T2 mở rộng có thiết kế hiện đại, với các công nghệ mới chuẩn bị cho việc phục vụ các chuyến bay thẳng Mỹ ACV

Chuẩn bị công nghệ phục vụ bay thẳng Mỹ

Công trình mở rộng nhà ga T2 Nội Bài gồm 2 phần: phần 1 là thi công mở rộng nhà ga và các công trình phụ trợ gồm thi công mở rộng cánh tây, cánh đông và khu vực trung tâm. Thi công từ kết cấu đến hoàn thiện kiến trúc, cơ điện và lắp đặt công trình, bổ sung hệ thống cầu ống lồng.

Phần 2 là thi công cải tạo và chuyển đổi công năng bên trong nhà ga hiện hữu từ tầng 1 đến tầng 4 nhằm nâng cao năng lực khai thác của dây chuyền hàng không.

Công trình mở rộng được xây dựng mở rộng thêm 61.100 m2 sàn và cải tạo chuyển đổi công năng 18.730 m2 sàn, nâng tổng diện tích sàn nhà ga hành khách lên 200.100 m2 sàn. Trong đó, mở rộng 2 đảo check in lên 6 đảo check in (làm thủ tục); mở rộng 2 lên 8 băng tải trả hành lý; bổ sung hệ thống lưu trữ hành lý checkin đến sớm và quá cảnh.

Mở rộng 24 quầy checkin truyền thống lên tổng số 120 quầy. Mở rộng 24 quầy check-in tự động và từ 24 ki ốt checkin lên 34 ki ốt check-in. Mở rộng từ 15 cầu ống lồng bao gồm 11 code C và 4 Code E lên 29 cầu ống lồng cùng công trình phụ trợ.

Đồng thời, bổ sung máy soi chiếu truyền thống và máy soi chiếu thông minh SSL, tính toán sẵn các giải pháp để bổ sung trang thiết bị, công nghệ cần thiết phục vụ chuyến bay thẳng đến Mỹ.

Bổ sung hệ thống FIDS, MIS, CUTE, ASS, SCN... đồng bộ theo diện tích mở rộng; mở rộng trạm xử lý nước thải nâng công suất xử lý từ 2.600 m3/ngày đêm lên công suất xử lý 3.900m3/ngày đêm.